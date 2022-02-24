古曜威在25日歡慶28歲生日，加上近來推出個人首張專輯《MyLove》，連日來收到許多粉絲祝福。他從去年開始花費許多心力、時間籌備新作，更與公司討論約半年後，宣布好消息，決定把新專輯中的10首歌曲，都將陸續拍攝成MV釋出，粗估共砸下1500萬元。

古曜威生日當天在工作中度過，日前與許多好友提前大吃火鍋慶生派對，他開心許下生日願望，盼每1首MV都能拍攝順利，實體專輯發行時能夠大賣；熱心公益的他，更期許弱勢家庭的孩童，在生活與教育上能夠得到更完善的照顧。

他感嘆現今因為疫情影響，許多孩童連3餐的溫飽、學雜費的給付，都讓家庭經濟上有著沈重的負擔，他預告今年除了發行新專輯外，也會持續投入公益行列，幫助更多需要的孩子。

他首波主打甜蜜情歌〈中意〉邀來好友粿粿一同演出MV，互動逗趣，古曜威分享該專輯名稱命名為《MyLove》，盼在疫情中，無論大家生處在哪個城市，都能透過用愛為出發點所創作的歌曲，更加珍惜身邊每1個人，勇敢去追求屬於自己的幸福。