性別平等觀念吹動我國民法修正，雖於民國96年起即不再規定子女須從父姓，但一名女網友表示，她的丈夫堅持小孩須從父姓，還揚言若讓小孩從母姓，則不會支付養育小孩所需的任何一分錢，讓她不曉得該如何解決。

一名懷孕30周的女網友在論壇《Dcard》親子板發文，稱她的年薪比老公多70萬，而因懷胎犧牲職涯發展，幾乎是用生命產子，因此有意想讓孩子從母姓，但她向老公提議後，老公卻觀念守舊，認為會從母姓的小孩多半是家庭不健全，或是沒有爸爸。

原PO表示，老公還認為若小孩從母姓就「不是他小孩」，也不願意負擔此後小孩長大所需的一切費用；老公更跳針地吼說，「至少我同學都對這種事沒有疑惑，妳就一直吵，就妳最有意見」，認為自己一直被她逼著做與普羅大眾不同的行為。

文章曝光後，不少網友在留言區感嘆，「那依他的邏輯，小孩跟他姓，為什麼妳還要出錢？」、「一句話：你選老公的眼光不好 end」、「妳完了，將來留停在家帶小孩忙的半死，他應該還是覺得妳在家很爽」、「支持妳」。

也有網友建議，可以與長輩討論想法，但原PO與老公價值觀差異大，實際上溝通會有困難，而孩子是原PO生的，本來就有決定權；還有網友表示，抽籤決定最公平。