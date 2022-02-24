《衛報》（The Guardian）24日報導，社交媒體上流傳多部影片，可見多架軍用直升機飛往烏克蘭首都基輔（Kyiv）方向，顯示俄羅斯軍方正對該城市發動空中突擊，並據稱已佔領郊區的安托諾夫國際機場（Antonov International Airport）。
《衛報》指出，根據推特上的影片，許多民眾拍到飛往基輔方向的俄軍直升機，種類包括Mi-8通用直升機和Ka-52攻擊直升機等，據稱總數超過20架，其中1架可能遭到擊落，飛行員被俘。
在東歐和烏克蘭擁有11年採訪經驗的美國網路媒體「BuzzFeed News」記者米勒（Christopher Miller）表示，烏克蘭官員承認，基輔郊區戈斯托梅利（Hostomel）的安托諾夫國際機場已被佔領，情勢「十分危險」，因為當地距離基輔外圍道路僅15分鐘車程。
美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯事務的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）指出，若俄軍攻下機場，便能迅速向當地運送機械化空中突擊單位，包含BMD步兵戰鬥車等，對烏克蘭政軍中心構成威脅。
除此之外，烏克蘭還有多個軍用機場傳出受到攻擊，例如有民眾拍到烏克蘭東部哈爾科夫（Kharkiv）楚胡伊夫（Chuguev）的一處軍用機場遭到攻擊，引發火勢、黑煙沖天。
烏克蘭文化與資訊政策部的「戰略溝通與資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security）先前已在臉書上承認，俄軍於基輔州區域取得突破，地面部隊已從北面的白俄羅斯方向進入該州，邊防部隊提前放棄最外圍的檢查哨，轉移陣地以持續進行抵抗。
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