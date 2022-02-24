俄羅斯總統普丁今（24日）凌晨宣布進攻烏東頓巴斯地區，烏克蘭首都基輔隨即出現砲火；根據《CNN》、《俄羅斯衛星通訊社》報導，烏克蘭內政部證實「飛彈襲擊基輔」，烏克蘭總統澤倫斯基已下令全國緊急戒嚴。身為台灣媳的烏克蘭網紅Tanya，稍早之前在臉書求救：「我們家人的城市正在遭受攻擊！」

來自烏克蘭的Tanya和台灣籍老公Borya於2016年結婚，夫妻倆經營YouTube頻道「Lu Do Family」和臉書粉專「我與我的烏克蘭老婆Tanya」，時常分享生活點滴，今（24日）Tanya發文控訴：「俄羅斯已經正式攻擊烏克蘭本土宣戰了，我們家人的城市正在遭受攻擊，如果有機會請大家都認清俄羅斯用噁心藉口侵佔烏克蘭的事實！呼籲各國政府協助烏克蘭抵禦侵略！」

Tanya向《中時新聞網》表示，她現在人在澳門，只能透過網路跟住在烏克蘭的家人連繫，「當你早上接到的第一封訊息是媽媽和姊姊傳來訊息說，她們凌晨五點被爆炸聲驚醒，是多麽恐怖的感受！！就像你們知道的俄羅斯已經對烏克蘭展開全面攻擊，在烏克蘭的多個大城市都有傳出炸彈襲擊！」

Tanya說她的家人住在奧德薩市南部，靠近德涅斯特沿岸和摩爾多瓦之間，從1995年開始就有俄軍駐紮，「我的父母已經打包好重要物資及文件以備隨時需要撤離。在哈爾科夫（烏克蘭東北部）人們很害怕躲藏在地下室裡，因為在市區裡一整天都有多起爆炸，我教母的兄弟在馬里烏波爾作戰中受傷，打電話回家跟家人訣別...」。

Tanya不忍家鄉遭到俄軍襲擊，決定站出來發聲：「我希望全世界都知道，過去的8年來一直都不是烏克蘭內戰，一直都是對俄羅斯的戰爭！我無法相信這就發生在歐洲核心，在這21世紀，如何會讓一個俄羅斯瘋子如此妄為而全球拿他沒有辦法？！」她希望全球的人都能一起制裁俄羅斯，並向烏克蘭政府協助與祈禱。