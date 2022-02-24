俄羅斯總統普丁24日正式在烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」，引起全球股市大跌，稍早烏克蘭政府也宣布與俄羅斯斷交，俄烏衝突情勢也成全球關注焦點。隨著戰爭爆發，有不少預言都被挖出，據《每日星報》（The Daily Star）報導，467年前的古書就曾記載，2022年歐洲將發生一場戰爭。保加利亞註明預言家「盲眼龍婆」更曾提到，俄羅斯將「除掉一切」，成為世界的主宰。對此，有網友表示「1979年就提到普丁？」

根據《每日星報》（The Daily Star）23日報導，西元1555年，法籍猶太預言家米歇爾·德·諾查丹瑪斯 (Michel de Nostradame) 早在 1555 年就出版了他臭名昭著的書《預言》，其中包含 942 條預測。

雖然很難用諾查丹瑪斯《預言》一書預測確定確切的日期，但書中提到，歐洲很可能會在2022年出現一場戰爭，而戰爭的主因會是東方對於法國的威脅，可能會在這一年的春天發生。儘管預言模糊，不少人認為這是在暗指「第三次世界大戰」的爆發，書中也提到關於「東方威脅」，正巧與俄羅斯宣戰烏克蘭的情勢相同。

值得注意的是，過去曾經準預言911恐怖攻擊事件及英國脫歐的著名預言家「盲人龍婆」巴巴·萬加（Baba Vanga），1979年與作家瓦倫丁（ValentinSidorov）會面時就曾預言：「一切都會融化，就像冰一樣，只有他保持不變–弗拉基米爾（普丁）的榮耀，俄羅斯的榮耀」，同時也警示：「俄羅斯極端分子將對歐洲發動戰爭，沒有人能阻止俄羅斯。路途上一切都會被他除掉，沒有任何東西會剩下，俄羅斯有一天會接管世界，會成為世界的主宰」。

對此，有PTT網友表示「1979年就提到普丁？」、「晚點看有沒有印度神童報導」、「之前是說中國是主宰，現在變俄羅斯？」