網紅琳妲（林羿禎）是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名YouTuber團體「反骨男孩」的一員，在IG擁有72.5萬粉絲，是許多人心目中的女神，不時會在網上放送養眼福利，近日她曬出「下衣失蹤」的辣照，蜜桃臀直接被看光光，讓網友看了凍抹條直呼「小心著涼」。

琳妲在IG曬出躺床照，寫下：「這個冬天，總是對我...凍手凍腳」，照片中的她，紮起頭髮，穿著鵝黃色上衣， 衣服的寬鬆設計，讓她能把膝蓋窩進衣服裡，惹火的是，她的下半身疑似沒穿，整個屁股蛋幾乎被看光，美臀曲線畢露，加上她對著鏡頭甜甜一笑，性感中又不失清純，畫面十分養眼。

琳妲辣照一Po，釣出許多星友留言，孟潔、艾瑞絲直呼「這個屁股」，蘇心甯笑說「屁桃會冷啦」，連焦凡凡也驚呼「穿太少」，大批網友更是大讚「太辣了吧」、「太美的屁股蛋了吧」、「這樣不會冷嗎」、「好美，我來溫暖妳的手腳」、「外面很冷，這些照片一點都不冷」。