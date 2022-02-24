大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，去年台灣經濟成長率高達6.06％，在疫情下人與資金都出不去，許多行業都將資金投資於房地產，通膨隱憂也推升房地資產的保值需求。（盧金足攝）

不受疫情影響，房地產行情仍持續看漲，土地、材料、施工漲到最高點，建築業遭逢成本壓力，大台中不動產開發公會理事長王至亮24日表示，2020年台中市推案量3050億元，2021年台中市推案量3334億元，觀察整體政經局勢以及打房力度，2022年房市走向「量縮、價微揚」格局，多頭走勢不變。

房地價格上升速度，比往年快許多，政府為抑制房價上漲，央行、財政部、金管會、地方政府連續祭出新法管制，但建築業大吐苦水，打炒房是否有效待觀察，但建築業經營陷入困境，變成疫情之外的另類重災區。

王至亮表示，央行管制建築業的土地、餘屋貸款只能4成，會使建築業斷了資金鏈；財政部在稅法上提出「房地合一稅2.0」，對建築業獲利課20％，加上原本的土增稅、營業稅、股東分配盈餘、綜所稅等稅賦，以及去年度部分建材實施反傾銷稅，加重建築成本，讓建築業的微薄利潤再腰斬。

此外，針對預售屋禁止轉讓的新措施，有些預售新案轉向「邊建邊售」或「先建後售」，加上營建成本飆到高點已是事實，建築業在考量售價追不上成本攀升之際，推案量會比去年的總量減少。

「房價則會穩定微揚，沒有下來的空間」，王至亮直言，從幾個面向可看出建築業的成本為何居高不下，一是土地成本持續上漲，台灣北到南政府標售土地漲幅超過35％以上，帶動整體土地價格飛漲；二是COP-26格拉斯哥氣候協定掀起全球碳中和議題，今年3月開始全台資本額超過100億以上的企業，要做碳足跡調查，進而分析，最後課徵高額碳稅。

包括混泥土、鋼鐵、鋼筋、石化、鋁、銅等排碳大戶，這些原物料都是建築業佔比重的材料，長此以往也只會加重成本壓力；三是運輸塞港造成各項材料成本堆疊上漲；四因疫情各國採礦困難，原物料價格飛漲；五是營建業全台缺工高達11.8萬人、尤其中部的缺工最為嚴重。

王至亮從經濟局勢指出，去年台灣經濟成長率達6.06％，多數企業獲利大幅成長、資金充沛、低利環境，在疫情下人與資金都出不去，許多行業都將資金投資於房地產，通膨隱憂也推升房地資產的保值需求。