新華社24日報導，烏克蘭局勢升級之際，距離地球表面大約400公里的國際太空站，4名美國、2名俄羅斯和1名德國太空人，繼續在微重力環境下一同工作。其中，來自美國太空總署（NASA）的太空人范德海去年4月搭乘俄羅斯「聯盟」號太空船進駐國際太空站，訂於今年3月30日與俄羅斯太空人杜布羅夫及什卡普列羅夫乘坐另一艘「聯盟」號太空船返回地球。美俄兩國在國際太空站運行的長期協作，似乎未受影響，依然按計畫進行。

莫斯科時間24日清晨，俄羅斯總統普丁宣布在頓巴斯地區發起特別軍事行動。西方七國集團訂於美國東部時間24日上午開會，商議對俄「全方面制裁」。

不過，據路透報導，截至23日，美國圍繞烏克蘭局勢對俄羅斯的制裁舉措不涉及俄羅斯太空專案。兩國圍繞國際太空站運行的長期協作似乎未受影響，依然按計畫進行。

「太空站繼續正在進行的作業，包括關於將乘員安全送到太空站和送回地球的工作，」美國太空總署發言人達恩·於奧在一封電子郵件中告訴路透記者。俄羅斯航天局暫未回復採訪提問。

冷戰期間，美國和蘇聯在太空展開激烈競賽，從第一顆人造衛星，到人類首次進入太空，再到人類首次登陸月球……冷戰結束初期，美國和俄羅斯決定聯手其他一些國家建設國際太空站。2011年美國太空梭盡數退役後，美國購買俄方「船票」，依賴俄羅斯「聯盟」號太空船運送太空人往返國際太空站。

2014年，美俄關係因烏克蘭問題陷入緊張，美國國會立法，禁止聯邦政府與使用俄製火箭發動機的美國企業，簽訂2022年後開展事關「國家安全」發射的新契約。2020年起，NASA開始利用美國民營企業開發的太空船，從美國本土運送太空人，但也繼續使用「聯盟」號。

大約7周前，拜登政府承諾設法讓國際太空站服役到2030年以後。現階段，NASA仍在與俄羅斯航天局商談新的「乘員交換」協議。根據這類協定，美國太空人可以乘坐俄羅斯「聯盟」號，俄羅斯太空人可以乘坐美國太空探索技術公司研發的「龍」太空船，相互免費。NASA說，協定有望達成，3名俄羅斯太空人已經在NASA位於休士頓附近的林登·詹森航太中心接受訓練。

美俄太空利益交織，從最近一次發射可見一斑。

本月19日，美國諾思洛普-格魯曼公司為NASA發射一艘「天鵝座」太空船。太空船21日抵達國際太空站，送去總重將近3.8噸的食品、燃料和設備。把「天鵝座」送上軌道的是「大火星」運載火箭，其一級助推器大部分在烏克蘭設計和製造，所用發動機則是兩台俄羅斯生產的RD-181發動機。