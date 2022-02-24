目前統計烏克蘭共有10大城市慘遭攻陷。(陳友齡/製圖)

(19:59)

俄軍持續進攻，稍早根據BBC報導消息指出，烏克蘭遭受俄羅斯第二波猛烈攻擊，位在首都基輔的國防部以及情報總部紛紛傳出爆炸聲響，目擊者指出，建築物被炸得粉碎周遭濃煙瀰漫。

烏克蘭當局也已證實，部分的軍事指揮中心已淪陷。而首都外城市布羅瓦里(Brovary)目前也傳出至少有6人死亡。

(20:30)

稍早情報傳來烏克蘭中央國防部大樓外炸出濃濃黑煙，推特上更有目擊者PO出一群國防部官員正急忙將大部份機密文件焚毀。不過烏克蘭官員對此則否認國防基地遭受攻擊。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前統計烏克蘭共有10大城市慘遭攻陷，包括先前傳出國防部情報局被炸毀，首都基輔已被攻破；烏克蘭當局更證實，第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）遭俄羅斯戰車進駐；其餘遭轟炸的地方還有位於東部的第三大城第聶伯羅（Dnipro）、黑海西北岸的港灣都市敖德薩(Odessa)、馬立波（Mariupol）等等。

(持續更新)