OPPO在24日晚間舉行全球發表會亮相高階機種Find X5系列，兩款新機都主打搭載自行研發的影像NPU MariSilicon X，以強化夜間錄影，預計3月上市，建議售價分別為999、1299歐元，台灣上市時間未定。

為了開拓高階市場，OPPO在2018年起推出Find X系列，售價則由一開始的2.6萬元起，一路漲到去年Find X3 Pro的3.3萬元，挑戰台灣消費者對OPPO的品牌形象認可度與接受度。

OPPO選在24日晚間舉行全球發表會亮相新的Find X5系列，主相機感光元件仍是採用索尼，OPPO搭上中國手機品牌的自行研發晶片的列車，Find X5系列最大賣點就是OPPO開發的影像NPU MariSilicon X，在目前各品牌主力旗艦機夜拍都已經有相近的水準下，夜間錄影成為手機品牌新的技術實力展示區，OPPO則推出NPU作為夜間錄影畫質過差的解方。

OPPO表示，MariSilicon X採用6奈米製程，提供目前市場上最強大的AI運算效能，搭配OPPO研究院開發的AI降噪演算法，能夠針對每一幀影格的像素逐項偵測並降低噪點，同時保留更細膩的細節、肌膚色調與色彩準確度，號稱可將夜景影片解析度提升四倍、降低顆粒感並展現優異色彩再現力，並以此推出4K超級動態夜景功能。

而在OPPO主推的Find X5 Pro方面，一體成型陶瓷背板之外，搭載高通驍龍8 Gen 1下為了解決過熱問題，搭配使用石墨烯與VC熱板，主相機除了內建NPU5外，5000萬畫素廣角主鏡頭與超廣角鏡頭繼續使用OPPO集團已經用了三年、向索尼訂製的感光元件IMX766，另外在廣角主鏡頭採用五軸OIS光學防手震，結合獨有演算法，號稱可以抵銷最多3度的震動，前鏡頭則採用索尼為Find X5 Pro定製的感光元件IMX709，並導入MariSilicon X提升自拍品質，另外，Find X5 Pro再度攜手底片相機名廠Hasselblad，在專業模式內加入Hasselblad自然色彩校正功能以及一系列濾鏡。

至於價格較親民的Find X5處理器則採用聯發科天璣900，不容易過熱自然就不需要另外搭配散熱系統，主相機雙鏡頭感光元件與Pro機種相同、都是IMX766，並同樣搭載MariSilicon X，配備6.5吋、更新率為120Hz的螢幕。