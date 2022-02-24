俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊，市場避險情緒升溫，帶動美元指數升破97關卡，躥揚至1月以來新高紀錄。在此同時，盧布重貶至歷史新低紀錄，促使俄羅斯央行宣布干預外匯市場。

美元兌一籃子貨幣的美元指數24日勁升0.93％，跨越97大關，升抵97.09，創下1月31日以來最高水準。

俄羅斯盧布兌美元24日早盤一度狂瀉6％，陡降至89.99盧布，創下歷史新低紀錄，稍後跌幅縮減至2.8％，報83.94盧布。

俄羅斯總統普丁下令對烏克蘭動武，烏克蘭首都基輔遭受飛彈攻擊，消息出爐後避險資金湧進美元、日圓與瑞郎安全資產。

荷蘭安智銀行（ING）分析師在報告中表示，在這個極度不確定的時期，美元流動性需求上揚。

地緣政治緊張惡化，市場對安全資產的需求揚升，推升美元躥高，讓美元指數維持在上升格局。此外，美國通膨居高不下，且市場預期聯準會（Fed）可能加快貨幣正常化步伐，皆給予美元支撐。

美元指數已經升破2月23日創下的月高點96.76，可望挑戰1月28日寫下的2022年高點97.44。

盧布暴跌至歷史新低水準後，俄羅斯央行隨即宣布出手干預外匯市場。三菱日聯金融集團（MUFG）指出，儘管俄羅斯央行矢言穩定貨幣市場，但盧布恐面臨進一步貶值壓力。

三菱日聯金融集團貨幣分析師哈德曼（Lee Hardman）在報告中表示，開戰前市場人士便已經預期，俄國央行可能需要大幅升息來支撐貨幣。鑑於盧布在未來幾日和幾周恐進一步下挫，盧布匯價可能維持劇烈震盪走勢。

盧布暴貶讓俄國外債負擔更加沈重，並造成進口商品價格攀升。不過俄羅斯擁有超過6000億美元的外匯存底和黃金，可投入貨幣市場支撐盧布。