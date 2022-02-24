「烏克蘭人跪在公園祈禱」，國民黨副主席連勝文：台灣人要小心這群政客。(圖/翻攝自連勝文臉書，截自CNN報導影片)

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日下令對烏克蘭展開「特別軍事行動」，相關戰情發展受到全世界關注。對此，國民黨副主席連勝文直言，自己看到CNN報導，俄烏爆發戰爭後，一群烏克蘭民眾跪在公園祈禱的畫面，內心感到十分沉重。當美國拒絕出兵，有專家又將烏克蘭與台灣對比，讓他決定發聲，呼籲台灣人一定要小心，不要讓貪婪且自私的政客們，為了年底的選舉、為了個人野心及利益，再去操弄兩岸的衝突，將台灣人民捲入不必要的紛爭中。

當我看到CNN的報導中，在烏克蘭北方Kharkiv這個城市中，一群民眾跪在公園祈禱的畫面，心情頓時感到十分沉重！戰爭對於平民生命及財產的傷害，特別是老弱婦孺，是十分殘酷的！而遠在萬里之外的台灣，在有部份天然氣需從俄國進口的情況下，除了追隨美... 由連勝文發佈於 2022年2月24日 星期四

連勝文24日在臉書發文表示，當自己看到CNN的報導中，在烏克蘭北方Kharkiv這個城市中，一群民眾跪在公園祈禱的畫面，心情頓時感到十分沉重！戰爭對於平民生命及財產的傷害，特別是老弱婦孺，是十分殘酷的！而遠在萬里之外的台灣，在有部份天然氣需從俄國進口的情況下，除了追隨美國，對俄國進行不痛不癢的「制裁」外，我們還能做什麼？

連勝文個人認為，若戰爭持續擴大，可能如國際媒體報導，會產生大量難民，看到CNN畫面中大量烏克蘭民眾拼命外逃，可以想像到烏克蘭人面對戰爭時的恐懼，而如果難民潮真的發生，或許台灣直接人道支援這些不幸受戰火波及的無辜人民，甚至接納少部分具有特殊專長的難民，可能還比「制裁俄國」這件事，對世界更有貢獻。

對於有些學者專家把烏克蘭與台灣對比，連勝文坦言，雖然在世界強權政治博弈上有某些巧合，但實際上每個區域都有不同的歷史文化與地緣政治關係，因此他認為台灣最能從這個災難中了解到的真理，就是國際強權只講利益，不講道義。

連勝文質疑，作為世界超級強權的美國，當烏克蘭面對俄國侵略時，第一個將外交使館撤退，同時宣稱美國絕對不會出兵協助，以免造成世界大戰！那美國是否會願意為其他國家與其他世界強權發生世界大戰？每個國家都應該有自己趨吉避凶的生存戰略，維護主權，也盡全力維持和平，保障人民生命財產安全，絕對不要天真的期待強權的憐憫與保護。

最後，連勝文也感慨，台灣承受了兩年疫情的肆虐，而民眾在經歷生命財產重大損失後，大都感到疲憊不堪，期待能夠早日回到正常生活！而確保台灣外部安全，特別是兩岸關係的和平與穩定，才能在疫情展現微弱曙光時，讓老百姓喘口氣，好好休養生息！我們一定要小心，不要讓台灣貪婪且自私的政客們，為了年底的選舉、為了個人野心及利益，再去操弄兩岸的衝突，將台灣人民捲入不必要的紛爭中！