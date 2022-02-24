林明誼（本報資料照片）

近年檢察官因辦案環境不佳、加上升遷管道受限，除有部分轉任律師外，每年約有20多名檢察官申請轉任法官，司法院今年受理檢察官申請轉任法官將在明天截止。據了解，法務部今年共有26名檢察官申請轉任，名單中包括曾調法務部國兩司辦事檢察官林明誼、桃園地檢署主任檢察官陳建宇等人。

陳建宇、林明誼2人都曾調法務部國際及兩岸法律司辦事，而林明誼2019年在國兩司任內，負責處理過史瓦帝尼王國、波蘭、貝里斯、丹麥及諾魯共和國簽署相關的司法互助協定，2人工作表現深受肯定。

其中林明誼因長年調辦事，雖然表現優異，但因在地檢署時間少，無法獲票選成為主任檢察官，去年曾申請轉任法官，獲法務部慰留，歸建台中地檢署，但今年再度申請轉任法官。

其實近年來，由於檢察系統升遷管道有限、一、二審檢察官輪調制度、造成「三專生」出路受限佳、加上辦案環境不佳，部分調法務部辦事的檢察官，因在原單位時間少，難以被票選成為主任檢察官，因此不少檢察官選擇轉任律師或申請轉任法官。

雖然法務部長蔡清祥日前針對檢察人事問題，曾親上火線說明，強調要珍惜願意留下來奮鬥的檢察官們。「因為他們不隨波逐流，不追求金錢權位」，請外界不要忽略留下來的人的努力，只聽到打算要離開的人發出的片面建議。但法務部今年仍有26名檢察官申請轉任法官。

這26人包括北檢戚瑛瑛、王文成、士檢曹哲寧、劉孟昕、新北檢鄭朝光、桃檢主任陳建宇、楊尉汶、王文咨、陳師敏、古御詩、竹檢陳中順、劉正祥、孫立婷、中檢林明誼、陳建文、林煒容、陳僑舫、彰檢劉彥君、陳靚蓉、投檢廖秀晏、雲檢陳松諺、陳淑香、雄檢姚崇略、丁亦慧、屏檢吳政洋、花檢陳佩芬，期別由41期至55期。