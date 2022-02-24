DRAM大廠南亞科（2408）24日公告股利政策，預計每股將配發3.70349933元現金股利，配發率約達到五成，總配發金額高達114.7億元，以24日收盤價76.3元計算，現金殖利率為4.85％。除此之外，南亞科同步通過2022年資本支出預算案，將以不超過248億元投入10奈米製程技術量產、新廠、研發及一般性等資本支出。

南亞科公告2021年全年財報，累計合併營收達856.04億元，相較2020年明顯成長40.3％，歸屬母公司淨利為228.49億元、年成長幅度高達1.97％，寫下三年以來新高，每股淨利7.4元。

法人指出，南亞科2021年主要受惠於5G、遠距辦公等DRAM需求大幅成長，推動DRAM價格同步看增，雖然下半年DRAM價格開始逐步走緩，不過進入2022年後，合約價有機會在下半年重回成長軌道，推動南亞科營運再度穩健回升。