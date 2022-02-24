高雄黃姓男子不滿一天兩度遭賴姓鳳山交通隊員警取締開單，到交通隊製作筆錄時，賴男告知他可暫停警用停車場，黃男擔心是陷阱，竟直接酸「你確定嗎？你那麼陰」，員警當場惱怒要他下車，事後還提告妨害公務。黃男堅持自己是說「天氣陰」，一審認定黃男狡辯判拘役45天，可易科罰金。二審法官認為，「你那麼陰」主詞明顯，侮辱公務員屬事實，駁回黃男上訴定讞。

2020年8月17日傍晚，黃男的太太開車去接他下班，在紅線臨停，遭賴男當場開單告發。時隔不到兩小時，晚間6點多，黃男和太太兩人開車出門，行經光復路二段與建軍路口處時又被賴男堵到，賴男以「左轉未打方向燈」為由又攔停黃男汽車。

當時，黃男發現又是同一個警察攔他，不滿怒嗆「你太明顯了，剛剛故意跟在我後面…」黃男表示，希望直接到鳳山交通隊處理，沒想到，才抵達交通隊前，黃男就與賴男爆發爭端。

黃男太太當時問「請問車子要停哪裡？」，賴男答「旁邊有停車場」。黃男又說「可是我身上沒現金付停車費」，賴男冷答「你可以刷卡」。黃男表示自己沒有在用信用卡，賴男就示意他可停到警用停車場。

黃男擔心又被找碴，竟酸「確定嗎？你那麼陰」。賴男一聽理智線斷裂，當場喝斥黃男「下車！」，事後提告。

黃男事後申訴「左轉未打方向燈」紅單獲准，理由是該路口為順向左轉，本來就不須要打左轉燈，最後判罰單撤銷。

「我是個土木工程人員，對天色比較敏感…」開庭時黃男辯稱，從頭到尾沒罵過員警陰險，只是當時天色陰暗，絕對沒有侮辱公務員的意思。但一審法官參考「教育部重編國語辭典修訂本」，「陰」一詞於日常一般語意有「險詐、狡猾」等貶抑意義，認為黃男當時向賴男詢問停車場時，並沒有提到天色、光線等情事，明顯是狡辯，判其拘役45天，可易科罰金及上訴。

二審法官認為，「你那麼陰」主詞針對性明顯，且當天黃男遭攔停時，明顯就認為賴男執勤不光明磊落，供詞均是卸責，仍依侮辱公務員罪仍判其拘役45天，可易科罰金，不得上訴。