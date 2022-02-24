立法委員蔡適應表示，基隆捷運公聽會屬於法定事項，後續一定會辦理，也會持續關注。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆捷運第一階段拍板定案，基隆市長擬參選人謝國樑不滿表示，政策形成過程中，到底有沒有要聽基隆民眾心聲，希望交通部雙向溝通，並點名立委蔡適應不斷要求中央舉辦說明會，卻遲遲未有下文。對此，蔡回應，公聽會屬法定事項，一定會舉辦也會持續關注。

謝國樑表示，2020年媒體報導基隆捷運輕軌會取代火車，進入到基隆火車站，許多議員及市民感到困惑，當時基隆唯一一席立委蔡適應在臉書要求交通部到基隆開說明會，直到2021年，蔡又再次向交通部提出，需到地方舉辦說明會，但交通部仍遲遲沒有動作。

謝國樑指出，交通部後來突轉變不廢除火車，並將輕軌升級為中運量捷運，蔡適應又出來喊話「交通部年底前應召開記者會」，仍依舊沒有下文，不僅蔡不斷跳票，近日行政院宣布第一階段拍板定案，也都只是單向說明，而非雙向溝通。

謝國樑提及，林右昌市長曾說等綜合規畫送行政院才可舉行公聽會，但基隆市民才是真正的「頭家」，直到今天都沒有看到說明會，未給予雙向溝通機會。他舉例，基隆捷運路線，保長坑之後是北五堵，那北五堵的站點落在哪裡？當地民眾的未來與產業發展，會有什麼關聯性、能不能表達意見？

謝國樑呼籲，交通部應該要雙向溝通，而不是單向公布政策，另外，基隆捷運站點設置，希望能讓民眾有參與機會。

立法委員蔡適應針對說明會回應，基隆捷運正辦理綜合規畫及環評，雖未能依原先期望於去年底前舉辦說明會，但能理解交通部為嚴謹整合多方意見所致，由於公聽會屬於法定事項，後續一定會辦理，他也會持續關注。

此外，蔡適應強調，人民長期給國民黨機會，但若非先前不作為，以及將基隆邊緣化，基隆也不會等到這一天才看到捷運的曙光，如今好不容易跨出一大步，卻看到當初的人再度炒作唱衰，對此深表遺憾。