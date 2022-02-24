RISC-V處理器核心矽智財（IP）廠晶心科（6533）24日宣布已通過ISO 26262驗證，符合車用功能安全處理器核心開發標準。德國功能安全驗證機構SGS-TUV Saar GmbH進行獨立評估後，確認晶心系統性的開發能力已達到汽車安全完整性等級（Automotive Safety Integrity Level；ASIL）的最高等級ASIL D，這包括ISO 26262標準Part 2、4、5、6、8 和 9等所有適用的章節。

根據正式記錄，在2020年12月晶心成為第一家同時獲得硬體（ISO 26262-5）和軟體（ISO 26262-6）流程驗證的RISC-V處理器IP供應商。

ISO 26262是一系列為了降低潛在功能安全風險的國際標準。隨著當今車用電機和電子系統愈趨複雜的趨勢，開發人員越來越需要對汽車供應鏈的下游客戶提供產品達成功能安全要求的佐證。因為ISO 26262是全球車用電機及電子產業共同一致適用的標準，所以晶心科藉由通過ISO 26262的驗證，充分展現對於車用產品安全的支持與投入。

晶心科技的第一款功能安全IP已進入最後開發階段，已有多家客戶加入先期計畫導入設計，針對多種車載應用開發車用SoC。該功能安全IP解決方案將在今年上半年正式開放對外授權。