原先計劃購入50架美國F-35戰機的阿聯酋去年底對此交易臨時喊卡之後，近日宣布計畫從中國大陸訂購12架獵鷹L-15高級教練機，並且打算在未來再購入36架同型戰機。

阿聯酋原打算購入美國最新式F-35隱形戰鬥機，以及其他武器裝備，總交易額高達230億美元，不過去年底阿布達比告知美方，出於「技術要求、主權行動限制和成本效益分析等原因，需要重新評估」這項交易。外媒認為，交易暫停的原因可能是雙方外交關係上發生摩擦。

據《環球時報》引述迯媒報導，阿聯酋國防部稱23日宣佈，該國打算與中國航空技術進出口總公司（CATIC）簽署一份購買12架L-15獵鷹高級教練機的合同，並可選擇在未來再購買36架同類型的飛機。

阿聯酋稱，「我們與中方的討論已經到了最後階段。最終合同將很快簽署。」

外媒指出，阿聯酋此前威脅取消與美國的F-35戰機合同，主要是抗議美國對F-35使用上提出的苛刻條件，因為美國對阿聯酋與中國關係走近也感到擔憂。

美國和阿聯酋之間的癥結，在於如何部署這款隱形戰鬥機，以及阿方將被允許利用多少F-35的先進技術。美國政府一再敦促阿方從其電信網路中剔除中國的華為公司，並稱該技術可能對其武器系統構成安全風險。

美國負責地區安全事務的副助理國務卿米拉．斯尼克（Mira Resnick）表示，阿聯酋必須在華為和 F-35 之間的做出選擇，因為F-35 是美國和空軍皇冠上的明珠，因此必須要保護所有合作夥伴的技術安全。

L-15獵鷹教練機是中國航空工業洪都航空工業集團按照國際標準設計研發的一種雙發超音速高級教練機，於006年3月首飛成功，具有典型的第3戰鬥機特徵。