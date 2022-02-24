烏俄衝突爆發，俄羅斯總統普丁今（24日）宣布，授權對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，隨後烏克蘭首都基輔及多座城市遭到攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基已下令全面實施戒嚴。見兩國態勢越演越烈，有鄉民好奇「我們能從中學到什麼」，引起網友熱議。

俄羅斯總統普丁今日下令在烏東頓巴斯地區進行特殊軍事行動，普丁表示，俄羅斯沒有計畫佔領烏克蘭，此舉是為了應對來自烏克蘭的威脅，並確保烏克蘭的「非軍事化」及「去納粹化」。據俄羅斯《衛星通訊社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基已正式宣布全面實施戒嚴，全國進入緊急狀態。

俄羅斯開戰消息也引起台灣網友關注，紛紛討論股票、數位貨幣大跳水等話題，其中有鄉民在PTT以「俄羅斯開打，我們能從中學到什麼」為題發文，好奇從烏俄兩國局勢的演變中，台灣能學到什麼。

對此，不少網友紛紛表示，「別太相信別人」、「狼來了喊久真的會來」、「要先發制人」、「可關心但別介入」、「人類永遠不會從歷史學到教訓」。也有網友認為，自立自強十分重要，「靠天靠地不如靠自己」、「保護自己比什麼都重要」、「自己有能力反擊才重要，靠爸爸太晚了」。