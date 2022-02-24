俄羅斯向烏克蘭宣戰，國民黨立委江啟臣質疑，外交部2月15日說在烏國人有28人，20日變成29人，今天竟又增為33人，人數竟一變再變，僅僅幾十位國人，外交部竟也無法掌握，又如何規劃安排，外交部的撤僑根本是荒腔走板。他痛批，「撤僑決策慢半拍、外交部置國人安全於不顧。」

江啟臣表示，二週前外交部發布公告呼籲在烏克蘭的國人儘速離開，我就公開要求外交部務必及早規劃、撤僑一個都不能少。面對俄、烏緊張情勢不斷升高，外交部只會一再呼籲儘速撤離，並說會隨時提供必要協助，但事實上對於有意撤離的在烏國人所遇到的配偶面談和相關簽證問題卻未能及時協助和解決，他在上週就正式函請外交部應基於人道精神，儘速設法協處解決，以利國人及早撤離。

江啟臣指出，昨天俄國入侵烏東，今天對烏克蘭發動軍事攻擊，西方國家制裁行動無效，烏克蘭宣布進入緊急狀態，外交部遲至今天才宣布自「明天」開始由波蘭駐處兼辦領務的解決方案，動作慢半拍，還敢大言不慚在新聞稿稱「視國人安全為第一要務」。

江啟臣批評，外交部2月15日說在烏國人有28人，20日變成29人，今天竟又增為33人，人數竟一變再變，僅僅幾十位國人，外交部竟也無法掌握，又如何規劃安排，外交部的撤僑根本是荒腔走板。

江啟臣也質疑，烏國宣布戒嚴並進入緊急狀況，現在在烏國人是否還能順利出境？外交部有無掌握？若是國人現在連離開烏克蘭都不可能，還談什麼撤僑，緩不濟急的解決方案又有何用？今天若有國人因外交部龜速撤僑決策而受困，甚至有傷亡等不幸情事發生，坐在辦公室的外交部長，你良心能安嗎？