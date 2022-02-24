烏克蘭軍方宣布，自開戰以來，其已擊落至少7架俄羅斯定翼機，強調「沒人能在烏克蘭的天空輕鬆散步！」；先前還記錄到至少擊落2架俄軍直升機。不過烏軍也承認，1架運輸機於基輔區域墜毀，機上14人至少有5人陣亡。

烏克蘭軍方在臉書上宣布，已擊落7架俄羅斯定翼機，強調「沒人能在烏克蘭的天空輕鬆散步！」雖然不確定是哪些型號的飛機遭到擊落，不過烏軍透露，其第6架戰果是「戰鬥機」，並附上一張戰機被擊落的圖片，但補充說該圖只是「示意圖」。

烏克蘭軍方先前還表示，已摧毀至少2架直升機和數十輛裝甲車輛，外媒也公布1架受損俄軍Ka-52攻擊直升機的照片，據稱拍攝地點是首都基輔（Kyiv）外圍，可見該機左側發動機布滿彈孔，掛載武器的短翼也有所受損，但似乎成功迫降，機上彈射座椅仍留在原位，只是不見飛行員蹤影，不知是否已被俘虜。

不過烏克蘭軍方也承認，1架隸屬於該國的軍用運輸機於基輔區域墜毀並起火，機上14人中有5人喪生，隨後火勢被37名消防人員撲滅。烏克蘭文化與資訊政策部的「戰略溝通與資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security）表示，目前還不清楚該機為何墜毀，但稱相關人員為「英雄」。