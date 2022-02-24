總統蔡英文的「論文門」爭議，英國倫敦大學在網站貼出聲明稱，蔡英文1984年獲得博士學位。資深媒體人彭文正質疑，倫敦大學這兩天開始求饒了，在「What Do They Know」網站，透露一些訊息，稱2011年就已經定調了，蔡英文有學位、沒有論文？

彭文正24日在《政經關不了》網路直播節目中認為，英國倫敦大學開始求饒了，有逾百封信寄到倫敦大學詢問有關論文門的問題，讓英國倫敦大學無法回答。後來英國倫敦大學這兩天在「What Do They Know」網站，貼出「摩斯密碼」，跟大家「求救」，要他們不要再問了，要大家自己看，稱這一切是從2011年7月6日開始。

彭文正接著質疑，倫敦大學是透過一個非正式管道貼出「摩斯密碼」，其中有一位女士Emily提出了一些有利的證據，稱這一切行為都是透過一些書信完成的，但是重要名字都被隱避掉了。這封信透露，2011年就已經定調了，第一，蔡英文有學位，你們不要再查了；第二，蔡英文沒有論文，你們不要再問了；第三，在那個年代，什麼事情都隨隨便便，你們問我，我也不知道；第四，那個時候那些人、那些單位，都已經裁撤了，不要再問了。

彭文正懷疑，這一切是從2011年開始，有群人跑到英國倫敦大學做了一些事情，時間在同年7月6日到7月9日，當他們離開倫敦政經學院之後，質疑相關的文件就被竄改了，竄改的日期就是從2011年7月13日開始。