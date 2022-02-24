台北喜來登飯店「十二廚」有確診足跡 衛生局證實：新個案 22:422022/02/24 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北喜來登飯店「十二廚」有確診足跡。（摘自台北喜來登大飯店臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北喜來登大飯店今晚於臉書宣布，配合政府疫調足跡，台北喜來登大飯店一樓十二廚自助餐廳自2月25日至27日三日將暫停營業、進行全廳預防性消毒，以保障消費者及員工健康，2月28日起正常營業。對此，北市衛生局指出，確實有確診者足跡，為尚未公布的新個案，須待中央公布，此個案足跡較多，相關防治工作都在進行中。 劍潭檢疫所採檢護理師確診 匡列410人檢疫所只出不進 雙鬆綁！３／7起入境居檢及居家隔離均縮短為10天 #新冠肺炎 #台灣 #十二廚 #新個案 #台北喜來登大飯店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣燈會無人機加碼「市民日」 最長、最大煙火秀今晚登場 12:082022/02/24 生活 品觀點│台灣燈會無人機展演好評加碼 今平日觀賞最後機會 12:462022/02/24 生活 專家傳真－買金融股最好的時點 疫情剛爆發時與現在 04:102022/02/24 專題周報 南投縣提升疫苗接種率 65歲以上長者施打可領百元禮券 17:472022/02/24 生活 尚青論壇》共機擾台加勁 「軍禮」示警蓬佩奧（陸文浩） 12:132022/02/24 尚青論壇 陸昨新增新冠本土確診85例 內蒙占40例 臺灣輸入1例 10:352022/02/24 兩岸 防疫電子圍籬侵犯隱私爭議 監院促指揮中心妥善處理 14:292022/02/24 政治 時論廣場》轉型正義並非放棄理念（施正鋒） 20:112022/02/24 時論廣場 遼寧葫蘆島疫情為Delta病毒株 某傳播鏈「1傳65」 13:102022/02/24 兩岸 TIMTOS × TMTS 2022工具機展 虛實並進 引爆全球商機 04:102022/02/24 投資理財 高雄＋1 居隔陰轉陽確診 旗津地區防疫管制鬆綁 14:392022/02/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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