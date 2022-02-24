台北喜來登大飯店今晚於臉書宣布，配合政府疫調足跡，台北喜來登大飯店一樓十二廚自助餐廳自2月25日至27日三日將暫停營業、進行全廳預防性消毒，以保障消費者及員工健康，2月28日起正常營業。對此，北市衛生局指出，確實有確診者足跡，為尚未公布的新個案，須待中央公布，此個案足跡較多，相關防治工作都在進行中。