台北喜來登大飯店今晚於臉書宣布，配合政府疫調足跡，台北喜來登大飯店一樓十二廚自助餐廳自2月25日至27日三日將暫停營業、進行全廳預防性消毒，以保障消費者及員工健康，2月28日起正常營業。對此，北市衛生局指出，確實有確診者足跡，為尚未公布的新個案，須待中央公布，此個案足跡較多，相關防治工作都在進行中。

劍潭檢疫所採檢護理師確診 匡列410人檢疫所只出不進
雙鬆綁！３／7起入境居檢及居家隔離均縮短為10天
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