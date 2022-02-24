有「最美性學博士」美名的網紅許藍方，儘管在去（2021）年8月因深陷不倫風波，丟了節目《57健康同學會》主持機會，外型亮麗又有內涵談吐讓她依舊活躍於各大談話性節目；近日許藍方在小S（徐熙娣）新節目《小姐不熙娣》分享遭詐騙往事，被一男以苦肉計騙走150萬元，還搞到警察找上門，意外的是最後竟然拿回借款還有多，十分幸運。

去年許藍方被女醫師提告是小三，目前仍在調解中，但她還是積極面對，也繼續上各大節目當來賓，最近許藍方在《小姐不熙娣》中透露遇到詐騙集團，一名自稱是藝人的男子，說自己處於無法拿錢的狀態，但有急用要照顧「外面的家庭」，還聲稱許藍方不借她錢「生活就會很慘」。

近日許藍方在小S（徐熙娣）新節目《小姐不熙娣》分享遭詐騙往事，被一男以苦肉計騙走150萬元，還搞到警察找上門，意外的是最後竟然拿回借款還有多，十分幸運。(圖/ 摘自DeeGirlsTalk YouTube)

沒想到許藍方做出錯誤判斷，輕信該名男子先後借了150萬元，只說對方描述的「很像那個人當時呈現在新聞中給人的印象」，整個經過連小S都聽傻，不可思議地說，「這樣也會被騙喔」。

這件事情更鬧到警察主動找上門，最誇張的是，許藍方還覺得警方才是在騙她，讓小S忍不住吐槽她，「從今天開始我們不會稱呼你（妳）為許藍方博士」；不過，所幸許藍方最後不僅拿回借出去的錢，還有多的利息，算是有一個意外的結局。