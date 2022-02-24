高雄一名王姓男子去年1月騎機車接送女兒時，被後車連按2次喇叭，王男便停車回頭瞥一眼，未料反被後車民眾檢舉，慘吞1萬2千元罰鍰。經王男提行政訴訟，高雄地院認定，是因後方駕駛按喇叭才使王男回頭，王男的行為不構成危險駕駛，予以撤銷罰單。

判決書指出，王男於去年1月間騎機車載女兒經過高雄一處路口時，被後車以影像檢舉，警方依影像判定王男違法，並依違反《道路交通管理處罰條例》為由，向王男開罰1萬2千元罰鍰。王男不服，遂提起行政訴訟。

王男主張，他當時是為了閃避機車先靠左繞行，結果被後車按喇叭，他聽到之後即剎車，同時向後轉確認路況無異常才繼續向前駛，只是5秒鐘之內，他又再次聽到後車按喇叭，才停車詢問後車「發生什麼事？」

王男表示，且他起先收到的罰單事由為「任意驟然變換車道迫使他車讓道」，豈料，他查看舉發影片反映後，警方即更改違規事由為「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」，讓他覺得舉發程序違反程序正當性，請求法院撤銷此裁罰。

對此，警方則表示，員警查看檢舉影像後，認定王男與後車當時並無路況異常，但王男把車子逕行停在路上，已違法。

高雄地院法官勘驗證據，認定王男停車是因後車按喇叭才停車，此反應是駕駛人會有的正常行為，與惡意擋車不同，不構成違規情事，認定警方裁罰有誤，最終撤銷原處分。可上訴。