聯合國安理會於當地時間23日晚間召開緊急會議，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Kyslytsya）情緒激動，與俄羅斯代表針鋒相對。基斯利茨亞最後怒嗆「戰犯沒有煉獄，直接下地獄，大使！」

烏克蘭大使基斯利茨亞請俄羅斯大使正式聲明，在這時候，俄羅斯軍隊不會砲轟烏克蘭城市，不會進入烏克蘭領土。「你有手機，現在就可以打給拉夫羅夫（俄羅斯外長）。」如果你無法給肯定的答案，那麼俄羅斯應該放棄安理會主席的角色，把責任交給安理會其他尊重聯合國憲章的成員。

基斯利茨亞也請安理會立刻召開緊急會議，制止戰爭，譴責俄羅斯對烏克蘭人民發動侵略。因為現在討論事態升級已經太晚了，俄羅斯總統正式宣戰了，「我要放影片嗎？」不管怎樣，你們宣戰，這個機構有責任阻止戰爭。放棄主席，或打電話給普丁停止戰爭侵略？請

基斯利茨亞最後怒嗆，「戰犯沒有煉獄，直接下地獄，大使！」

俄羅斯駐聯合國大使瓦西里涅本茲雅（Vassily Nebenzia）則回應，這不是戰爭，這是在頓巴斯的特殊軍事行動，

會後有記者問基斯利茨亞對俄羅斯大使所稱「不是戰爭」的看法，基斯利茨亞打斷記者發問，並不悅地回答，去解析某個人瘋狂荒謬的語意，他的總統違反聯合國憲章宣布戰爭，他本人還在玩弄文字遊戲，「你要我去解讀？這真是瘋了！」接者轉頭就走。