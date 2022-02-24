烏克蘭文化與資訊政策部的「戰略溝通與資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security）在臉書上宣布，該國軍方以美製「標槍」（Javelin）反戰車飛彈擊毀「未受邀進入哈爾科夫（Kharkiv）」的俄軍裝甲車，並公布該甲車砲塔被炸到一旁、全車陷入熊熊大火的照片。

烏克蘭戰略溝通與資訊安全中心宣布，「烏軍勇士」已用「標槍」擊毀至少15輛俄羅斯裝甲車輛，並稱這些俄羅斯人「並未獲邀前來烏克蘭的哈爾科夫」，也感謝美國等盟友向該國提供武器裝備，高呼「北約武器是勝利的武器！」

烏克蘭空軍戰力遠不如俄軍，難以在制空權爭奪上一較高下。圖為俄軍直升機飛越基輔郊區。（圖／美聯社）

不過由於烏克蘭空軍戰力遠不如俄軍，難以在制空權爭奪上與敵方一較高下，因此《衛報》（The Guardian）報導，烏克蘭在歐盟舉行緊急峰會前，向各國領袖提出一份請求清單，希望能緊急提供防空與飛彈防禦系統，並「以一切手段干擾俄羅斯的衛星定位系統訊號」，區域包含黑海、亞速海、白俄羅斯和烏克蘭領空等，希望降低航空戰力劣勢對戰局造成的影響。

另外，烏克蘭也呼籲對白俄羅斯進行「最嚴厲的限制措施」，因為該國正支持俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。俄軍目前已開始進入烏克蘭首都基輔（Kyiv）所在的基輔州，地面部隊便是自白俄羅斯境內發動攻擊。