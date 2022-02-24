俄軍空襲一波接著一波，截至目前為止烏克蘭已有10座城市淪陷。稍早台灣時間16:45位於東北部的丘古耶夫(Kuhuiv)遭受飛彈襲擊，俄軍在街道上炸出一個大洞，波及鄰近民宅樓房，造成1人死亡、12人受傷。
土耳其媒體「阿納多盧通訊社」(Anadolu Agency)於台灣時間16點45分，在推特po出一段烏克蘭當地救援影片，可以看到距離第二大城哈爾科夫（Kharkiv）28公里外的丘古耶夫(Kuhuiv)一處民宅窗戶竄出濃濃黑煙，現場火光沖天，建築物外圍被飛彈炸得鋼筋裸露、殘破不堪。消防人員趕緊灑水撲滅火勢，隨即衝進民宅救出受困居民。
一名婦女雙眼遭受攻擊滿臉是血，還來不及收拾東西，就在救難人員的引領下逃出來，嚇得驚魂未定。就怕被炸毀的民宅內還有受困民眾，消防人員持續進入搜遍家家戶戶，影片中顯示整棟樓房幾乎每一間房間都被炸得斷垣殘壁，可以想像當時駁火場面相當激烈。
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