俄軍空襲一波接著一波，截至目前為止烏克蘭已有10座城市淪陷。稍早台灣時間16:45位於東北部的丘古耶夫(Kuhuiv)遭受飛彈襲擊，俄軍在街道上炸出一個大洞，波及鄰近民宅樓房，造成1人死亡、12人受傷。

土耳其媒體「阿納多盧通訊社」(Anadolu Agency)於台灣時間16點45分，在推特po出一段烏克蘭當地救援影片，可以看到距離第二大城哈爾科夫（Kharkiv）28公里外的丘古耶夫(Kuhuiv)一處民宅窗戶竄出濃濃黑煙，現場火光沖天，建築物外圍被飛彈炸得鋼筋裸露、殘破不堪。消防人員趕緊灑水撲滅火勢，隨即衝進民宅救出受困居民。

一名婦女雙眼遭受攻擊滿臉是血，還來不及收拾東西，就在救難人員的引領下逃出來，嚇得驚魂未定。就怕被炸毀的民宅內還有受困民眾，消防人員持續進入搜遍家家戶戶，影片中顯示整棟樓房幾乎每一間房間都被炸得斷垣殘壁，可以想像當時駁火場面相當激烈。

Russian airstrike hitting residential Chuhuiv area in Ukraine created a large hole in the street, damaging surrounding buildings. One person was killed, 12 others injured in the attack. An injured woman was pulled out of the damaged building by firefighters pic.twitter.com/F3wMEnADz0 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 24, 2022

Russia has invaded Ukraine. They bombed a civilian apartment complex in Chuhuiv, near Kharkiv. pic.twitter.com/sFcr52X0Cj — Alexander Lourie (@AlexanderLouri4) February 24, 2022