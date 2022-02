俄羅斯總統普丁宣布對烏克蘭採取特別軍事行動,美國在台協會(AIT)今(24)日晚在臉書出美國總統拜登聲明,「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱」,對此,網友在AIT臉書留言,「台灣若遭攻擊,你們真的會幫忙台灣嗎?」「Do something world police」。

美國在台協會(AIT)今(24)日晚在臉書貼出美國總統拜登聲明,「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱」,「因為他們遭到俄羅斯軍隊無端和無理的攻擊。普丁總統選擇了一場有預謀的戰爭,這將帶來災難性的生命損失和人類苦難。俄羅斯要為此襲擊將所帶來的死亡和破壞負起全責,美國及盟國和夥伴將以整合和果斷的方式做出回應。全世界都將追究俄羅斯的責任。」

對此,網友出征AIT臉書「貴國有無要派兵增援?」「台灣若遭攻擊,你們真的會幫忙台灣嗎?」「對台灣人來說,接連看到貴國在阿富汗跟烏克蘭的事件反應,不會再存有幻想」、「自求多福,靠自己最保險,美國越來越軟弱」、「烏克蘭小弟有難,還不出兵」、「所以貴國好像也只能袖手旁觀對吧?」「Is America really unhappy about the war?」「Sleepy Joe time to wake up grandpa」、「Do something world police」。

也有民眾認為,「美國還是把重心放在保護台灣吧!!」「天佑烏克蘭!」