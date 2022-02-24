在微博擁有超過700萬粉絲的大陸網紅滕雨佳，近日發文透露「沒錯，我生病了」，並拍影片希望大家引起為戒，「重視自己的身體，改掉壞習慣」，也分享自己得病後的心路歷程。

滕雨佳透露去年體檢時，發現自己的尿蛋白和尿潛血指數不正常，但醫生沒有把病情說得很清楚，只要她去做腎穿刺，但她因為害怕猶豫了半年，之後還是擔心身體出現狀況，又做了一次體檢，指數依舊不正常，她就決定做腎穿刺。

而躺在病床上的滕雨佳看起來相當憔悴，她還因為檢查太痛而落淚，最後她被診斷出罹患慢性腎炎，本來因為不懂她還沒太多感覺，後來上網發現這種病終身不可能被完全治好，且一定會發展成尿毒症、腎衰竭，讓她瞬間崩潰，「覺得失去了所有生活的動力和樂趣」，

滕雨佳透露得病的可能原因。(圖／取自滕雨佳微博)

不過她也強調，上網查病狀是不正確的方法，後來詢問醫生，也是直接要她別胡思亂想，完全不用這麼擔心。此外，滕雨佳也說到，慢性腎炎目前在大陸很普遍，現也多發於年輕人，而她也表示自己的不良習慣，可能導致發病，第1個是愛熬夜，經常凌晨3、4點才睡，這種情況維持3、4年。

第2個她不開喝水，第3是憋尿、不愛上廁所，因為覺得外面廁所髒，所以都在家上，曾經因為工作忙碌，一整天沒上廁所，另外也有可能是因為上呼吸道感染、炎症感染等有關，加上她有橋本氏甲狀腺、蕁麻疹等病症，可能導致身體免疫系統失調，影響到其他器官。

因此滕雨佳拍視頻，也是想提醒大家注意身體健康，並呼籲養成好作息和習慣，而醫生也要她固定吃藥，還有樂觀的心態，她在醫生的開導和家人鼓勵後調整了心態，積極面對疾病，身體也漸漸好轉。