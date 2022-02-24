俄羅斯揮軍攻打烏克蘭之後，全球股市與商品市場出現劇烈重盪，各界擔憂受到疫情重創的供應鏈問題可能雪上加霜，尤其是短缺多時的半導晶片狀況可能更加嚴重。業界專家表示，晶片業者對原材料儲備和多樣化採購措施都有準備，短期影響應該會反應在價格上漲之上，但是長期影響可能會導致供應鏈的問題。

據《鳳凰網》引述財經專業媒體報導，這場危機已經打擊了那些在全球採購或銷售產品的科技公司股票，原因是人們擔心俄烏戰爭將會令持續一年的半導體晶片供應短缺局面雪上加霜。不過，大型晶片公司都預計俄烏的戰爭危機對供應鏈的影響有限，主要得益於各家原材料儲備和多樣化採購。

報導說，烏克蘭為美國供應了90%以上的半導體級氖氣，該惰性氣體對於晶片製造過程中所使用的雷射至關重要。市場研究公司Techcet稱，氖氣是俄羅斯鋼鐵製造業的副產品，在烏克蘭進行提純。美國目前有35%的鈀元素來自俄羅斯，該元素主要用於感測器和記憶體製造。

日本晶片行業知情人士表示，現在晶片製造商尚未感受到任何直接影響，為他們提供半導體製造材料的公司會從俄羅斯和烏克蘭購買氖氣和鈀等元素。這些材料的供應本來就很緊張，所以任何進一步的供應壓力都可能推高它們的價格，進而可能導致晶片價格上漲。

報導指出，由於其他中斷和衝突事件，晶片公司對於原材料的準備比近幾年要更充足些，減輕了一些晶片供應短缺的痛苦。知情人士稱，白宮已提醒晶片行業要實現供應鏈的多樣化，以防俄羅斯對美國威脅的出口限制採取報復措施，阻止關鍵材料的獲取。

作為台積電、三星電子、英特爾等晶片製造商的關鍵荷蘭供應商，阿斯麥週三表示，公司正在研究氖氣的替代來源。韓國存儲晶片製造商SK海力士CEO李錫熙也告訴記者，該公司已經獲得了大量晶片材料，沒有必要擔心。

三星表示，俄烏局勢對晶片生產沒有直接影響，受益于多元化材料來源，生產照常進行。英特爾則稱，預計不會受到任何影響。晶圓代工格羅方德(GlobalFoundries)表示，烏克蘭戰爭預計不會產生直接風險，公司可以靈活地在俄羅斯或烏克蘭以外尋找資源。

報導說，台灣晶片製造商聯華電子也上述公司有相同看法，但全球最大晶片代工廠台積電拒絕在此時置評。晶片測試和封裝公司日月光半導體表示，此時的材料供應保持穩定。台灣官方發表聲明稱，目前半導體供應鏈沒有發現材料或生產活動受到直接影響。

為蘋果代工的馬來西亞晶片封裝公司Unisem表示，從原材料的角度來看，該公司預計晶片生產不會受到影響，因為其所需的材料並非來自俄羅斯，其設備主要來自美國、日本、韓國、新加坡和當地。