余天、李亞萍的二女兒余苑綺（現改名為余泳澐），2014年發現罹患直腸癌後，一度抗癌成功未料又復發，日前大腸又照出陰影，經過住院化療後，終於返家休養，今（24日）她曬出一家人外出用餐的照片，所幸氣色看來不錯，吸引大批網友留言替她加油打氣。

余苑綺目前在家休養，手上還有4支代言業配，將會在家中復工拍攝；24日她在臉書分享和爸爸余天、媽媽李亞萍、弟弟余祥銓、女兒樂樂外出用餐的照片，笑說：「很久沒有跟爸爸在外面餐廳吃飯了」，而這也是她化療後的第一次發文，畫面中，余苑綺雖然看來還有幾分倦態，但面露燦笑，臉色相當紅潤，氣色、狀況十分好，一家人還開心配合比出讚的姿勢誇好吃。

余苑綺久違曬一家人合照。（圖／翻攝自余苑綺臉書）

余苑綺久違曬一家人合照。（圖／翻攝自余苑綺臉書）

余苑綺在2014年發現罹患直腸癌，歷經多次化療，終於戰勝病魔，未料2019年生下第二胎兒子後，直腸癌竟復發，癌細胞更從淋巴擴散至肝、肺，為母則強的她積極對抗病魔，至今做了近70次化療，也切除部份淋巴、肝臟，為了孩子仍堅強面對，不時會在臉書貼出兒女們的照片自我打氣。

李亞萍更在近日宣布余苑綺正式改名叫「余泳澐」，表示其實早在1年前就讓女兒改名，主要是想幫她轉運，並吐露命理師說「綺」這個字有個邊，很像緞帶，「她又屬豬，豬披緞帶不就等於是要被殺？」才希望藉由改名幫女兒化解厄運，只是工作仍用舊名。