俄羅斯總統普丁24日正式在烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」，引起全球股市大跌，俄烏情勢也成全球關注焦點。對於美國和北約是否會出兵支援烏克蘭，前民進黨立委郭正亮分析直言，，歐美接下來雖然會發布新一波的制裁，但是「不至於會出兵」，因為一旦出兵，戰爭恐怕會沒完沒了。

郭正亮24日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，俄烏局勢惡化成這樣真的是悲劇，會演變成這樣，很大原因正是因為雙方不斷錯估和加碼的結果，烏克蘭接下來會怎麼做我們真的不知道。郭正亮說，個人認為，歐美接下來雖然會發布新一波的制裁，但是應該不至於出兵，因為一旦出兵，戰爭恐怕會沒完沒了，因為烏克蘭是一個很大的國家，60萬平方公里，4千多萬人口，而這麼多人口中有一些人是非常非常反俄的，戰爭打到後面，會不會變成零散游擊隊？那就沒完沒了了，屆時普丁想立刻掙脫，想在48小時內收兵撤軍，恐怕雙邊都會陷入僵持。

郭正亮指出，烏東地區的2個共和國恐怕也不會平靜，整起戰事恐怕要交由聯合國安理會調停，讓俄羅斯和烏克蘭各退一步，這樣才會有結果。

值得注意的是，根據美國白宮23日說法，總統拜登（Joe Biden）自始至終都無意派兵前往烏克蘭。白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）強調，拜登與行政團隊，會優先考量國家利益做出攸關國家安全的決定，而非根據最新民意調查行事。