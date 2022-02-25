摘要：那些讓我們更容易焦慮的基因也可以是種祝福。身為敏感和反應敏捷的人，這種特質不論對你自己或身邊的人都有許多好處，只是需要你花多一點時間去學習和理解你的身體感官知覺和想法，如此你便能找到有效管理它們的方法，感覺更有掌控力。

編按：了解自己的情緒，是每個人的成長功課。本書幫小大人認識焦慮，培養自癒能力，找出適合的方法擺脫壞情緒，讓大人給予理解、不加壓力，打造安心的環境，一起面對情緒挑戰。作者是長年照護青少年及其家長的資深臨床心理學家，以及一位曾經歷過焦慮的大學生合作撰寫，以廣大的研究數據和臨床心理學理論為基礎，提供實際經過反覆驗證的建議和練習，討論年輕人會遇到的普遍問題，包括面對未知的不安、睡眠、分離、人際關係與社交、讀書與準備考試、改變生活環境、面試、工作上的挑戰等焦慮。

如果你正與自身的焦慮搏鬥，你或許會想：「為什麼是我遭受這種折磨？！」當我們環顧身邊的朋友、老師，甚至家人時，看似唯獨自己在和恐懼或緊張的情緒奮戰，也好像只有自己的生活會受到這些情緒左右。但我們從研究中得知，你並不孤單，有這種情況的不只你一人。每年焦慮都會影響許多人的生活，包括年輕人和老年人，既然如此，為什麼我們總感覺深受焦慮所苦的人很少見呢？

在現代文化中，我們總教導自己的孩子不要輕易向外人顯示弱點或痛處。大多數人從學校或從父母身上學到，每當自己感到焦慮或悲傷等負面情緒時，都應該隱藏起來，「裝出勇敢的樣子」，這樣我們就不會「看起來很幼稚」，而且表現得像是我們現有年紀該有的樣子。現在每個人都在社交媒體上向別人展示自己的生活，要讓別人看到自己總是很成功、很快樂的樣子，那股壓力就更大了。

有時候當我們覺得難以向他人展示部分的自己或真實感受，我們就會隱藏自己的恐懼。我們會因為這些糟糕的感覺而感到全然的孤獨，緊接著這些感覺通常會更強烈地控制自己及日後所做的選擇。在你生活的此刻，你之所以感到比身邊的人更焦慮，原因有很多，不過，重要的是要記住，其他人可能更善於隱藏他們的恐懼！

◎我是不是壞掉了？

有些嬰兒會較為敏感，並且對於新的感官知覺和經驗會有不同的反應。心理學家認為，這些嬰兒有一種「焦慮的氣質」，因為他們在接觸新事物時比其他嬰兒更容易心煩意亂，之後需要更長的時間冷靜下來。沒有任何單一基因或因素能決定我們是否會比別人更焦慮，這取決於所有事情結合在一起的方式，從而影響一個複雜的、獨一無二的你。

生物學無法解釋所有事情；或許你運氣很好，一出生就有好的基因，但人生總會給你一些狗屁倒灶的事，讓你苦無辦法或資源應對，徒增壓力。如果你平常就是個冷靜、隨和的人，很少有焦慮的經驗，你仍會有經歷高壓的時期，這時你受威脅的大腦很快變得更加活躍且敏感。每個人在生活中都會有感覺自己「壞掉了」的時候，這是沒關係的。不好是沒關係的（It’s OK to not be OK）。如果你習慣當一名解決問題的人，那麼這些壓力充滿的時刻，以及自己無法掌控全局的感覺，絕對會對你造成重大打擊，讓你對於自我的一些看法存疑。這種關於如何看待自我的挑戰，會令人更加緊張不安。

大家都知道，我們無法改變身上遺傳而來的基因；然而，我們常提醒自己以及與年輕人：那些讓我們更容易焦慮的基因也可以是種祝福。身為敏感和反應敏捷的人，這種特質不論對你自己或身邊的人都有許多好處，只是需要你花多一點時間去學習和理解你的身體感官知覺和想法，如此你便能找到有效管理它們的方法，感覺更有掌控力。

(本文摘自《沒事的，我的焦慮怪獸》/天下雜誌出版)

【內容簡介】了解自己的情緒，是每個人的成長功課。

獻給每一個將邁入成年的小大人，以及父母和照護者，幫小大人認識焦慮，培養自癒能力，找出適合的方法擺脫壞情緒，讓大人給予理解、不加壓力，打造安心的環境，一起面對情緒挑戰。

如果你不快樂，請幫自己打氣，善待自己，好好照顧自己。

焦慮，是所有人都有的正常情緒，是身體在提醒我們需要改變。

不安，就像無法擺脫的心靈怪獸，影響了健康和日常生活，

你只需找到駕馭它的方法，就能和平共處，把情緒轉化成有幫助的能量。

本書由長年照護青少年及其家長的資深臨床心理學家，以及一位曾經歷過焦慮的大學生合作撰寫。作者以廣大的研究數據和臨床心理學理論為基礎，提供實際經過反覆驗證的建議和練習，幫助讀者更理解焦慮、應對焦慮，以及跳脫焦慮的思考模式。

本書討論年輕人會遇到的普遍問題，包括面對未知的不安、睡眠、分離、人際關係與社交、讀書與準備考試、改變生活環境、面試、工作上的挑戰等焦慮。

家長和照護者可以在本書學到：

◎別把孩子越推越遠：父母不能總是用自己偏好的方式來保護孩子。如果成人性情好鬥、焦慮、陰晴不定，孩子會更容易接收壞情緒，產生巨大的壓力。

◎給予支持：理解焦慮的源頭，提供具有安全感的環境，讓年輕人放心尋求支援，親近的人陪伴練習或討論本書收錄的「焦慮生存計畫」也會更有幫助。

◎更有能力面對未來：協助青少年順利銜接成人階段。如果在人生早期階段找到適合的應對技巧和策略，意味著可以處理日常壓力和面對成年之後的困難。

與焦慮奮鬥的你可以在本書學到：

◎掌控焦慮：「為什麼我要遭受這種折磨？！」很多人同樣感到恐懼和緊張，你只需多一點理解自己的知覺和想法，就會感覺更有掌控力，以面對新的變動

◎學習放鬆：平靜的身體等於平靜的頭腦，與焦慮對抗只會更焦慮。正念練習有助於釋放壓力，從憂慮和困境中轉移出來，以減緩身體的反應，找到安全感。

◎成功經驗：任何年齡都有可能患有焦慮症。一群目前已控制症狀的年輕人，在本書分享自己的康復故事，以及他們運用的方法。

【作者簡介】蘇．諾爾斯博士（Sue Knowles）

資深臨床心理學家。長期與不同環境的年輕人及其照護者打交道，也是英國心理諮商組織「改變思想」的負責人，擔任心理評估、治療、諮詢、培訓和監督的工作。Changing Minds UK資訊可見：www.changingmindsuk.com

除了第一線的臨床工作之外，蘇也在英國蘭卡斯特大學臨床心理學博士課程擔任指導教授，並且撰寫關於年輕人情緒管理的書籍，包括《焦慮生存指南：克服挑戰》（The Anxiety Survival Guide）、《我的強烈情緒手冊》（My Intense Emotions Handbook）等。

布麗迪．蓋樂格博士（Bridie Gallagher）

資深臨床心理學家。早年曾在柬埔寨的兒童發展中心提供臨床照護，並且負責培訓在低度開發國家工作的心理學家。

目前布麗迪任職於英國國民保健署（NHS），為兒童、青少年，以及照顧他們的成年人提供專業的治療和協助，包括急性住院和安置中心的青少年。她同時在英國里茲和蘭卡斯特大學臨床心理學系教授博士課程。

菲比．麥克尤恩（Phoebe McEwen）

親身經歷過焦慮的大學生。

【譯者簡介】許玉意

清華大學中文系學士，曾任出版社主編，負責商管書編輯。現旅居美國，專事翻譯。譯有《父母成長，孩子才會真正長大！》《像哲學家一樣思考》《哈佛創意美學課》，合譯有《管理的本質》（獲109年度經濟部中小企業處金書獎）等書。