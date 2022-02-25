摘要：焦慮是正常的，但我們不應該忽視心理上的痛苦。你之所以感到焦慮，經常是身體和大腦試著要告訴你，你的環境出了問題，而你或你周圍的成年人需要有所改變。

編按：了解自己的情緒，是每個人的成長功課。本書幫小大人認識焦慮，培養自癒能力，找出適合的方法擺脫壞情緒，讓大人給予理解、不加壓力，打造安心的環境，一起面對情緒挑戰。作者是長年照護青少年及其家長的資深臨床心理學家，以及一位曾經歷過焦慮的大學生合作撰寫，以廣大的研究數據和臨床心理學理論為基礎，提供實際經過反覆驗證的建議和練習，討論年輕人會遇到的普遍問題，包括面對未知的不安、睡眠、分離、人際關係與社交、讀書與準備考試、改變生活環境、面試、工作上的挑戰等焦慮。

焦慮會導致體內產生某些感覺，會感到胃痛、緊張，或是覺得自己就要暈倒了。當我們的心率和呼吸速度加快，思緒飛速運轉時，有時會覺得自己即將昏倒、死亡或失去控制。每個人在焦慮時的感覺都不同，但重點是要記住，這些感覺很正常且是健康的反應，雖然它們看似可怕，其實並非有意對我們造成傷害，只不過是在保護我們不受威脅的方式上略顯過時。

當我們感到焦慮時，「逃避」之所以成為預設反應，其原因在於關於自己是否真有必要從一開始就感到焦慮，或者當事情真的變得困難時，自己是否有能力應對，我們未曾真正對此測試過真實性。比方說，老師在課堂上問你一個並不是太難的問題，但由於當下的你並非全神貫注，大腦因而呈現一片空白。你感覺到四周所有人都在等你回答，於是你開始感到非常不自在；你臉紅，手心冒汗，心跳加速。幾秒鐘後（雖然在你感覺裡，時間好像過了更久），老師轉向正確回答問題的同學。有了這樣的經歷之後，只要一想到老師問你問題，就會讓你感到焦慮、心跳加速。你便開始做一些能讓你在課堂上「隱形」的小動作，例如盡量不與老師眼神接觸，如此就不會有人點名你回答問題，而你也不再主動發表意見。

短期之內，這樣的做法或許會讓你更有安全感（「好險！今天都沒有老師點到我。」），但長遠來看，你不參與課堂活動的結果，不僅失去老師給你的正向回饋，也因此失去學習「你其實可以回答問題，甚至面對尷尬沈默」的機會。假使你在課堂上持續逃避回答問題，感覺自己就是做不到，關於你「無能」的故事就會成為一個「事實」，此時才真正是問題大了。

◎焦慮對我們有什麼好處？

你或許會認為，這樣說很愚蠢，尤其是假如你目前深受焦慮所苦。然而，請務必記住這一點：焦慮對我們很有幫助，生活中不能沒有它。我們之所以發展出「逃跑」、「戰鬥」和「凍結」等反應，是有很好的理由的。此外，雖然我們目前不缺各式各樣擔憂和害怕的事情，但仍需要焦慮來讓我們的生活如常運作。

不妨想像一下，假如新手父母絲毫不為新生兒感到焦慮，會是什麼情景？爸爸可能壓根也不會費心在家中進行各種防護措施，而媽媽也不會特地去檢查汽車安全座椅是否安裝妥當。對寶寶的成長而言，這些都不是很好的結果。

擔心考試的到來或許會帶給人壓力，但是否會比不擔心考試更糟糕？假如我們對未來沒有絲毫憂慮，可能只是安心坐著吃冰淇淋，而不是複習功課。畢竟，吃冰淇淋要來得有趣且令人愉快許多。

這聽起來或許像是一個極樂想法，但我們真的認為，你的焦慮是你生活中重要而有用的一部分，可能只需要一點理解，或許需要些許駕馭，以確保對你的幫助大於給你帶來的麻煩。

最重要的是要記住，焦慮是正常的，但我們不應該忽視心理上的痛苦。尤其是假如有明確的原因，請不要像看待一種疾病那樣嘗試去「管理」焦慮。你之所以感到焦慮，經常是身體和大腦試著要告訴你，你的環境出了問題，而你或你周圍的成年人需要有所改變。比方說，若有人傷害或羞辱你，因而使你感到焦慮，此時你不應該解決焦慮，而是解決焦慮之所以產生的原因。

(本文摘自《沒事的，我的焦慮怪獸》/天下雜誌出版)

【內容簡介】了解自己的情緒，是每個人的成長功課。

獻給每一個將邁入成年的小大人，以及父母和照護者，幫小大人認識焦慮，培養自癒能力，找出適合的方法擺脫壞情緒，讓大人給予理解、不加壓力，打造安心的環境，一起面對情緒挑戰。

如果你不快樂，請幫自己打氣，善待自己，好好照顧自己。

焦慮，是所有人都有的正常情緒，是身體在提醒我們需要改變。

不安，就像無法擺脫的心靈怪獸，影響了健康和日常生活，

你只需找到駕馭它的方法，就能和平共處，把情緒轉化成有幫助的能量。

本書由長年照護青少年及其家長的資深臨床心理學家，以及一位曾經歷過焦慮的大學生合作撰寫。作者以廣大的研究數據和臨床心理學理論為基礎，提供實際經過反覆驗證的建議和練習，幫助讀者更理解焦慮、應對焦慮，以及跳脫焦慮的思考模式。

本書討論年輕人會遇到的普遍問題，包括面對未知的不安、睡眠、分離、人際關係與社交、讀書與準備考試、改變生活環境、面試、工作上的挑戰等焦慮。

家長和照護者可以在本書學到：

◎別把孩子越推越遠：父母不能總是用自己偏好的方式來保護孩子。如果成人性情好鬥、焦慮、陰晴不定，孩子會更容易接收壞情緒，產生巨大的壓力。

◎給予支持：理解焦慮的源頭，提供具有安全感的環境，讓年輕人放心尋求支援，親近的人陪伴練習或討論本書收錄的「焦慮生存計畫」也會更有幫助。

◎更有能力面對未來：協助青少年順利銜接成人階段。如果在人生早期階段找到適合的應對技巧和策略，意味著可以處理日常壓力和面對成年之後的困難。

與焦慮奮鬥的你可以在本書學到：

◎掌控焦慮：「為什麼我要遭受這種折磨？！」很多人同樣感到恐懼和緊張，你只需多一點理解自己的知覺和想法，就會感覺更有掌控力，以面對新的變動

◎學習放鬆：平靜的身體等於平靜的頭腦，與焦慮對抗只會更焦慮。正念練習有助於釋放壓力，從憂慮和困境中轉移出來，以減緩身體的反應，找到安全感。

◎成功經驗：任何年齡都有可能患有焦慮症。一群目前已控制症狀的年輕人，在本書分享自己的康復故事，以及他們運用的方法。

【作者簡介】蘇．諾爾斯博士（Sue Knowles）

資深臨床心理學家。長期與不同環境的年輕人及其照護者打交道，也是英國心理諮商組織「改變思想」的負責人，擔任心理評估、治療、諮詢、培訓和監督的工作。Changing Minds UK資訊可見：www.changingmindsuk.com

除了第一線的臨床工作之外，蘇也在英國蘭卡斯特大學臨床心理學博士課程擔任指導教授，並且撰寫關於年輕人情緒管理的書籍，包括《焦慮生存指南：克服挑戰》（The Anxiety Survival Guide）、《我的強烈情緒手冊》（My Intense Emotions Handbook）等。

布麗迪．蓋樂格博士（Bridie Gallagher）

資深臨床心理學家。早年曾在柬埔寨的兒童發展中心提供臨床照護，並且負責培訓在低度開發國家工作的心理學家。

目前布麗迪任職於英國國民保健署（NHS），為兒童、青少年，以及照顧他們的成年人提供專業的治療和協助，包括急性住院和安置中心的青少年。她同時在英國里茲和蘭卡斯特大學臨床心理學系教授博士課程。

菲比．麥克尤恩（Phoebe McEwen）

親身經歷過焦慮的大學生。

【譯者簡介】許玉意

清華大學中文系學士，曾任出版社主編，負責商管書編輯。現旅居美國，專事翻譯。譯有《父母成長，孩子才會真正長大！》《像哲學家一樣思考》《哈佛創意美學課》，合譯有《管理的本質》（獲109年度經濟部中小企業處金書獎）等書。