受戰亂摧殘的阿富汗目前正值寒冬，許多人民處於飢寒交迫當中，急需國際救援。國際佛光會世界總會東南亞副祕書長覺誠法師本著人道救援的慈悲心，聯同馬來西亞世界和平組織、金馬數字投資銀行組成阿富汗人道關懷送暖團，對當地人民施予人道援助。

馬來西亞的非政府組織通過外交部的安排、協調，由駐當地的國際人道組織協助，施贈禦寒衣物和奶粉等物資給阿富汗平民百姓，在這個寒冷的冬天為他們增添溫暖。

工作人員將馬來西亞要送去阿富汗的物資，搬運到機艙內，並在機艙內一一清點，盼能妥善送達。(圖／人間福報)

從冬衣到文具 照顧婦幼、長者

阿富汗人道關懷送暖團一行14人，於2月22日乘坐專機，連同物資從梳邦國際機場出發，翌日抵達阿富汗首都喀布爾機場，把物資移交給當地的國際人道援助組織。任務完成後，於當天飛返吉隆玻。

儘管行程緊迫，覺誠法師親赴阿富汗，確保非政府組織之間的人道援助行動到位，圓滿完成任務。同行人員有馬來西亞佛光山救護隊隊長慧護法師、《普門》雜誌副執行長王桂卿師姑以及佛光會義工許俊傑。

覺誠法師說：「這是馬來西亞非政府組織的人道關懷救援，我們參與人道救援，是因為不忍看到阿富汗人民受苦受寒，為此只是盡一份棉薄之力，表達對苦難中的阿富汗人民的關懷。」參與單位除了有馬來西亞世界和平組織，還有金馬數位投資銀行主席丹斯裡李金友提供專機服務。

「我們以慈悲出發，希望在這寒冬裡給阿富汗人民帶來一絲溫暖。」覺誠法師提到，在這次行動中，所有物資由馬來西亞佛光山以及佛光會贊助。這也是我國非政府組織對阿富汗人民進行的首次人道援助行動。人道送暖的物資達4715公斤，包括禦寒冬衣、奶粉、衛生衣、以及彩色筆鉛筆及原子筆文具等用品，受惠者為當地婦女、兒童及老人。

國際佛光會世界總會東南亞副祕書長覺誠法師（左2）抵達阿富汗後，與當地代表交流 ，並以念珠結緣。(圖／人間福報)

馬來西亞外交部長賽富丁也前往機場為送暖團送行打氣。他在新聞發布會上強調，馬來西亞政府與3個非政府組織和企業合作，對阿富汗喀布爾執行人道援助任務的舉措，僅是為該國援助提供便利，將物資運送至有需要群體，這並不表示大馬政府承認阿富汗臨時政府。

工作人員將馬來西亞要送去阿富汗的物資，搬運到機艙內，並在機艙內一一清點，盼能妥善送達。(圖／人間福報)

他強調，這是完全沒有關連的兩件事。大馬政府尚未承認阿富汗臨時政府。他說，政府正在密切關注阿富汗的發展，在承認阿富汗政府之前，必須考量聯合國、伊斯蘭合作組織（OIC）以及大馬政府已制定好的規範。

人道救援精神 超越宗教、國界

「儘管如此，受苦的人民仍需要獲得援助，這就是我們今天所進行的任務。」李金友則表示行善要及時，這次的人道援助是人民對人民、非政府組織對非政府組織；人道救援的精神是超越宗教以及國界的。