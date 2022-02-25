18歲的游同學因右下顎疼痛至牙醫診所就診，經X光檢查發現右下智齒因無法正常生長，有發炎情形。然而，拔除智齒後傷口持續悶痛並伴隨麻刺感，近兩個月之久。這段期間患者持續接受消炎止痛治療仍未改善，最後醫師將發炎組織取樣化驗，診斷發炎組織已轉變為口腔癌，且癌細胞涵蓋整個右下顎骨。

台北慈濟醫院牙科部顎面外科主任夏毅然表示，考量游同學年齡尚輕，若直接進行手術將造成巨大傷疤，影響身心，遂由頸部下刀，翻開皮膚再切除癌變的下顎骨並截取小腿骨進行修補，術後並未在游同學的臉上留下任何疤痕，至今追蹤七年沒有復發跡象。

●90%以上的智齒都需要被拔除

智齒又稱「第三大臼齒」，是門牙間隙向後算起的第8顆牙齒，生長狀況因人而異，通常會在16歲之後慢慢萌生；夏毅然指出：「90%以上的智齒都需要被拔除。」

他說明，由於智齒生長在口腔最後方，又是最晚生成的牙齒，往往因生長空間不足，向前傾斜、無法正常萌發，這些長歪的智齒不具功能，且因位置的關係不易清潔，容易引發蛀牙、牙齦發炎、牙周病、蜂窩性組織炎等問題，甚至還會連帶危害周邊牙齒的健康機率高達81%以上。

即便是沒有長歪的智齒，若無對應咬合的牙齒，也可能因過度萌發影響咬合，或是反覆刮傷周圍的口腔黏膜，長期下來會造成癌變。為了避免這些情形，牙醫師通常會建議盡早將智齒拔除，以絕後患。

●拔智齒的最佳年齡為16-25歲

夏毅然建議，拔智齒的最佳年齡為16-25歲，因為這個時候的智齒萌發不久，牙根尚未發展成熟、齒槽骨質也較鬆軟，較容易被拔除；但拔完牙後腫痛難免，需按醫囑定時服用消炎止痛藥。

另外，有些智齒因位置太接近神經，拔除過程不免傷及神經造成顏面麻痺，不過不會影響外觀、說話及進食，一般約1－3年即可恢復，無須過度驚慌。

值得注意的是，雖然完全深埋在骨頭內的智齒，不會有蛀牙或發炎的風險，可暫時先不拔除，但仍有3%的機率可能轉變為囊腫，或是少部分會轉變成口腔癌，故即使沒有任何不適，也應定期接受影像學檢查。

夏毅然呼籲民眾，拔完智齒須持續觀察，若不適感持續2週以上未緩解，甚至越來越嚴重即需提高警覺，尋求進一步診療。