2019年5月30日，俄羅斯外交部的官方推特上燃起一場熊熊大火。那天，外交部的一篇公告引發了熱議。

永遠的經典！#羅宋湯Borsch是俄羅斯最有名、最受喜愛的食物之一。同樣也是我們傳統料理的象徵。有一說是Borsch這個名字源自於俄語的borchevik（大豬草），據說borchevik在古代羅斯(Rus)常被用來製作湯品。#Delicious #yummy

俄羅斯外交部在發布這則推文的同時，還放上長兩分十七秒的羅宋湯料理影片。標題是「俄羅斯羅宋湯」(RUSSIAN BORSCH)。為的是行銷俄羅斯人最愛吃的湯品—羅宋湯。各位光看推文可能會歪著頭問：「哪裡有問題？」但不久之後，這則推特下面便出現一長串充滿憤怒的留言。

Ale〇〇〇：羅宋湯很明確是屬於烏克蘭的。莫斯科（俄國政府）的文化剽竊又來了。

Eur〇〇〇：羅宋湯是烏克蘭料理。俄羅斯人自己不是有「白菜湯」(Shchi) 嗎？味道吃起來像洗完羅宋湯盤子的水。

從推特內容就可以知道，主要抗議的都是烏克蘭人。一句「羅宋湯是俄羅斯傳統料理」的發言讓烏克蘭人集體暴走，羅宋湯究竟是什麼樣的料理，竟然惹出這樣的是非呢？

羅宋湯，是在牛肉（也會使用雞肉等其他肉類）高湯中加入甜菜根、洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔、大蒜等各種蔬菜熬煮而成的湯。材料和料理方式依季節及地區不同有著天壤之別，至多可加入將近二十種材料製作。羅宋湯是東歐很受歡迎的湯品，尤其在烏克蘭被視為國民料理。不僅家庭日常會享用，在慶典、節日或婚喪喜慶時也是一道不可或缺的菜色，甚至被視為象徵烏克蘭文化與民族主義的代名詞。

在這樣的背景下，羅宋湯的發源地一般認為是烏克蘭。但因為沒有正式的歷史紀錄，也有別的國家搶著想要這道紅豔湯品的主權，俄羅斯和波蘭就是其中的兩個代表。巧合的是，他們在歷史上都曾以武力支配烏克蘭很長一段時間，而且俄羅斯經常將羅宋湯介紹為本國的傳統料理，激怒了許多烏克蘭人。

烏克蘭人對俄羅斯外交部行銷羅宋湯事件發動攻勢之後，俄羅斯人也沒有坐以待斃，而是迅速展開回擊。區區一則行銷食物的推特，居然引起兩國的國民起義，擴張成政治與歷史的問題，尖銳的唇槍舌戰延燒一時。箇中原因在於烏克蘭和俄羅斯的對立關係不僅僅停留在過去，還是現在進行式。爭議的推特留言也很清楚地呈現了這個事實。

dlm〇〇〇：你們從烏克蘭搶走克里米亞半島就算了，現在連羅宋湯都打算搶啊？

講到烏克蘭跟俄羅斯之間的爭議，絕對少不了克里米亞半島問題。

克里米亞半島在政治上有著極為複雜的歷史，因為位處戰略要地，導致它自古就是周遭勢力爭搶的目標。雖然克里米亞半島在1783年被併入由葉卡捷琳娜二世所領導的俄羅斯帝國，但俄羅斯帝國和鄂圖曼帝國之間對克里米亞半島的攻防戰仍在持續。1854年，想牽制俄羅斯的英、法兩國與鄂圖曼帝國組成了三國聯合軍隊，發動克里米亞戰爭。俄羅斯因輸掉這場戰爭，使其對克里米亞半島的掌控大為衰減。1917年，正值俄羅斯帝國因十月革命遭推翻之時，此地的韃靼人便建立了克里米亞人民共和國。但不到一個月，就被布爾什維克要求接管，於1921年被編入蘇聯。

克里米亞半島於1954年被劃入當時同屬蘇聯的烏克蘭。1991年蘇聯解體、烏克蘭獨立之時，克里米亞半島透過居民投票恢復自治，其後建立附屬於烏克蘭的自治共和國。然而2004年橘色革命以後，親俄派與親西方派之間的論戰導致烏克蘭本國陷入了政治混亂，而這個地區的民意也一分為二。

於是2014年3月，在親烏克蘭的韃靼人杯葛之下，對於是否要加入俄羅斯，俄裔居民強制進行了公投。俄羅斯軍以贊成票占多數為理由占領烏克蘭軍的基地，掌控克里米亞半島。普丁總統隨即強制將這個區域併吞為俄羅斯領土。除了烏克蘭、美國及歐洲之外，甚至連聯合國也認定此舉違反國際法，並未予以承認，而俄羅斯則以此為由退出了八大工業國組織(G8) 。

克里米亞半島從烏克蘭投奔俄羅斯後的2014年3月16日，各國的俄羅斯大使館附近出現各種示威。這天，英國倫敦的俄羅斯大使館前也聚集約兩千多人，一同譴責強制併吞。英文的標語牌上寫著「阻止普丁的帝國主義」、「俄羅斯軍隊滾出烏克蘭」等口號。其中有一句特別引起了媒體注意：「要做羅宋湯，不要作戰」(Make borscht, not war.)。先不管發源地的爭議，羅宋湯確實是烏克蘭人和俄羅斯人共同喜愛的湯品。這個標語巧妙地融入此點，期許兩國的和平。很可惜現實事與願違，反而變成逗號和not都不見的「羅宋湯大戰」(Make borscht war.)。

2019年8月，輪到烏克蘭的國營電視臺UATV 在他們的官方Youtube頻道上傳新聞影片對戰。標題是「為什麼羅宋湯是烏克蘭料理，而不是俄羅斯料理」(Why Borsch Is Ukrainian, Not Russian.)為了引起全球的同感，影片不只加上英文配音，介紹中還指出「不管俄羅斯再怎麼努力想奪走它，羅宋湯仍是在烏克蘭歷史中深深紮根的文化傳統料理」。

蘇聯解體後，烏克蘭雖然得以獨立，但兩國的關係並未見和緩。不只有克里米亞半島被強占的問題，烏克蘭東部的俄羅斯裔居民還組成反叛軍主張獨立，開始與烏克蘭政府對抗。俄羅斯則站出來支援叛軍勢力，烏克蘭和俄羅斯等於已經進入開戰狀態。2014年以後，因為這場戰爭喪命的人數超過一萬四千人。2019年12月，雖然兩國首腦幾乎達成協議停戰，成功交換人質，但戰爭的氣息依舊濃厚。「羅宋湯宗主國大戰」之所以重新爆發，看來是烏克蘭人民在不幸的歷史中持續積累的反俄情緒沸騰所導致。

俄羅斯外交部推特爆發「羅宋湯大戰」大概一個月前的2019年4月25日，俄羅斯海參崴俄羅斯島(Russky Island)的遠東聯邦大學，吸引了全世界的目光。俄羅斯總統普丁和北韓領導人金正恩在此召開他們第一次的首腦會談。會談結束之後，兩位首腦一同享用晚宴，一邊欣賞俄羅斯傳統舞蹈演出，一邊享用豪華的晚餐。其中還包含烏克蘭的國民料理──羅宋湯。當然，當時是以俄羅斯傳統湯品的身分上桌。

然而羅宋湯名列高峰會的菜單之中，已經不是第一次了。2014年的俄羅斯冬季奧運上，羅宋湯亦作為「俄羅斯國手料理」出場。大約在開幕的三周前，奧運委員會表示會提供選手村二十六萬五千公升的羅宋湯，引發熱議。他們的目的是向全世界昭告「俄羅斯的味道」。

或許仍舊在意全世界的目光，2014年俄羅斯吞併克里米亞半島是在索契冬季奧運結束後才發生。然而早在奧運開始前，烏克蘭抗議俄羅斯干涉內政的集會遊行便如火如荼地展開。參加反普丁集會遊行的烏克蘭人民，也是邊吃著主辦單位提供的羅宋湯邊討論下一步。雖然是用相似食材煮出來的羅宋湯，但在俄羅斯奧運會場和烏克蘭集會現場的兩道湯品，味道想必截然不同。

(本文摘自《征服統治者的味蕾》/三民書局)

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【注意：閱讀本書易使人食慾大開，此為正常現象，並建議搭配相關料理邊吃邊讀，效果更佳】

【作者簡介】南源相

韓國延世大學畢業（主修歷史、英語）曾任韓國知名報社「東亞日報社」記者，亦為多家企業文案及演講撰稿人，長年研究城市文化及飲食文化。

【譯者簡介】徐小為

政治大學韓語系畢業。愛好閱讀，樂於生活，喜歡把看懂的什麼說給人聽，便開始翻譯的日子。