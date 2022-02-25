血癌經常讓人聞風喪膽，大家對它的印象都是具有高度致命性、低存活率且難以治療。台大癌症醫學中心血液腫瘤部主任柯博升醫師接受《健康療天室》訪問時表示，急性的血癌，如果沒能妥善治療，從發病到死亡的時間，可能短促到令人難以置信。柯醫師也示警，當發燒伴隨一些徵兆時，需要盡快就醫。

發燒又骨痛別只當感冒！ 醫揭「血癌4徵兆」示警恐致命。(影音來源/健康療天室)

●一個多月前的健檢報告都正常！醫曝：急性血癌病程快又猛

柯博升醫師指出，急性血癌可怕之處在於：患者發病前幾乎沒有任何預兆或病徵，不像其他癌症能以手術去除腫瘤病灶，也沒有早期或晚期之分，一旦發病就來勢洶洶。

柯醫師提到，曾收治過一名急性血癌患者，在診治期間回看其一個多月前所做的健檢報告，「都是很正常的數值，完全看不見異常」。

血癌是白血病（Leukemia）的俗稱，依照白血球之成熟度可分為急性和慢性兩種；而依細胞產生之種類可分為骨髓性及淋巴球性兩種。醫師指出，血癌會發生於任何族群、任何年齡，且無男女之別。一般小孩子較常見急性淋巴球性白血病，成人較常見急性骨髓球性白血病，血癌也是孩童癌症好發首位。

(圖/健康療天室提供）

●血癌成因不明 身上有不明原因瘀青、突然虛脫、高燒都是大警訊

血癌的成因複雜，有些致癌機轉至今仍不明確，目前已知的白血病致癌病因包括：基因突變（如唐氏症）、暴露於有放射線污染的環境（如車諾比爾核爆意外）、病毒感染（如第一型人類T淋巴球細胞性病毒HTLV-I）、化學物品的刺激（如有機苯的接觸），以及體質的因素（癌基因的表現型）等。

(圖/健康療天室提供）

(圖/健康療天室提供）

急性血癌雖然來勢洶洶，但仍是個可以醫治的疾病，只要積極治療，依然能擁有健康的明天。柯醫師提到，急性血癌臨床症狀通常非常突然而急劇發生，患者會突發嚴重虛脫、急性高燒及出血。「患者身上會出現不明瘀青，尤其一些像是身體內側不容易被碰撞的地方，也冒出黑青，就是最大警訊。」

一般來說，血癌的治療依急性或慢性白血病以及淋巴球或骨髓性白血病，而有不同的治療方式，包括：化學治療、標靶治療、放射線治療、造血幹細胞移植及支持性療法。

柯醫師指出，像是化學治療的效果大多不錯，康復的機率就會大大提升，「很多病人治療後都可以達到疾病控制的成果，又有相當多的病人最後可以痊癒」。柯博升醫師呼籲，盡早在發現異狀時，就醫進行抽血檢查，就能爭取更多醫療時間，早日恢復健康。