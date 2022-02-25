《正常發揮》

俄羅斯24日開始進攻烏克蘭，位於基輔的國防部和情報局大樓遭到空襲，大批烏克蘭人開始往鄰國波蘭逃難，引起國際高度關注。台大政治系教授楊永明認為，美國總統拜登知道會發生戰爭，但拜登為何不在外交上努力？那是因為他要選舉。

楊永明24日在中天政論節目《正常發揮》中表示，美國總統拜登所拿到的情資，也許是俄羅斯總統普丁故意洩給他的，也有可能是美國真的厲害，果然照自己的情資顯現的劇本走。所以拜登知道普丁有這個計畫，也知道會發生戰爭，但是拜登為什麼不在外交上努力？因為他要選舉，而這是對民粹的考驗。

楊永明接著指出，普丁這次是全面進攻烏克蘭，外交空間是有限的，除非烏克蘭要改變，不過還有兩個政治領袖在做外交上的努力，土耳其總統埃爾多安有跟烏克蘭總統澤倫斯基、普丁通電話，但是沒有後續。白俄羅斯領導人魯卡申柯說不會參與這場行動，主張俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭等3個斯拉夫民族國家一起進行討論。

楊永明認為，中國大陸對台灣的議題，會因為某一個護國神山，而停止對台灣的作為嗎？像俄羅斯的經濟能量，只有義大利的一半，義大利的人口則只有俄羅斯的一半。俄羅斯是全世界第11大經濟體，沒有太大的工業，也沒有跟其他國家供應鏈連結，只有天然氣、石油跟小麥。中國大陸則是第二大經濟體，在疫情期間，美國的貿易、進出口都要靠中國大陸；別的國家敢給它的經濟制裁，以及跟它所能承受的經濟制裁底氣、能量，都跟俄羅斯完全不一樣。