阿扁與普丁（左一）。（取自「扁擔物語」臉書）

俄羅斯總統普丁24日宣布對烏克蘭採取特別軍事行動，美國總統拜登則呼籲全世界與烏克蘭人民一起祈禱，拜登與普丁成為這場戰爭中的關鍵人物。據了解，前總統陳水扁可能是台灣政壇上唯一見過拜登與普丁的人！

俄羅斯與烏克蘭情勢連日緊繃，俄羅斯總統普丁24日正式在烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」，引起全球股市大跌，俄烏情勢也成全球關注焦點。美國白宮23日說法，總統拜登（Joe Biden）自始至終都無意派兵前往烏克蘭。

臉書粉絲頁《扁擔物語》貼出照片並表示，前總統陳水扁可能是台灣政壇上唯一見過美國總統拜登與俄羅斯總統普丁的人！

陳水扁在擔任台北市長時，於1995年12月訪問俄羅斯，與時任聖彼得堡第一副市長普丁會晤；1998年3月17日訪問華府，與美國聯邦參議院外交委員會少數黨領袖拜登會談。

《扁擔物語》也祈祝美俄兩國領導人，有足夠的智慧，共同化解烏克蘭危機，促進世界和平。