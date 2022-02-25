俄羅斯與烏克蘭情勢連日緊繃，俄羅斯總統普丁24日正式在烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」，引起全球股市大跌，俄烏情勢也成全球關注焦點。對此，台灣媒體人韋安分析直言，他個人推測，普丁的戰略，應該就是打到烏克蘭投降求和，歐美出來調停，然後再看下一步。因此，接下來，俄羅斯可能還會對東歐新北約盟國有動作，看美國怎麼反應，要直接對俄羅斯本土開戰，還是打局部戰爭？

美國白宮23日說法，總統拜登（Joe Biden）自始至終都無意派兵前往烏克蘭。白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）強調，拜登與行政團隊，會優先考量國家利益做出攸關國家安全的決定，而非根據最新民意調查行事。

韋安24日在臉書撰文分析，他個人推測，普丁的戰略，應該就是打到烏克蘭投降求和，歐美出來調停，然後再看下一步。反正所有外在的制裁措施，過去和未來的，俄羅斯已經無所謂。打烏克蘭給全世界看，這場戰爭可能會是長期，直到整個西方都受不了。

韋安並指出，接下來，俄羅斯可能還會對東歐新北約盟國有動作，看美國怎麼反應，要直接對俄羅斯本土開戰，還是打局部戰爭？