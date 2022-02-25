俄羅斯終於在眾目睽睽之下公然入侵烏克蘭，連日前才一起發布聯合聲明為戰略夥伴關係的中國都不敢給予支持。俄烏戰爭的起因當然是北約東擴已經抵達俄羅斯家門口，普丁被迫放手一搏。美國執意於將烏克蘭拉進北約似乎是踢到鐵板，拜登若不是忘了冷戰史上曾經將美蘇帶到全面核戰邊緣的古巴危機，就是一開始即打算讓俄羅斯入侵烏克蘭，利用俄烏戰爭來發動西方世界對俄全面制裁，用以拖垮疲態畢露的俄羅斯經濟，藉此剪除主要對手──中國──的後援。

喬治亞共和國的民眾與烏克蘭人在喬治亞首都抗議普丁入侵烏克蘭。（圖／美聯社）

許多美國的分析家一直對拜登的烏克蘭政策百思不解，雖然北約東擴自蘇聯解體後一直在推進，但在這麼多前蘇聯成員國陸續加入後，美國並沒有迫切的壓力需要把烏克蘭等國拉進北約，何況此事在北約內部支持者不多。目前烏克蘭內部政局紛亂，除了東烏獨立問題持續膠著，沒有立即倒向俄羅斯的傾向。何況地緣上白俄羅斯親莫斯科已有多年，有沒有烏克蘭加入北約，並不影響北約整體的安全形勢。

為躲避戰火而準備逃離烏克蘭首都基輔的民眾。（圖／美聯社）

無怪乎一些美國戰略學者認為，拜登利用烏克蘭刺激普丁是受了參議院共和黨右派的影響。美國最知名的俄羅斯專家、前駐莫斯科大使喬治．凱南（George Frost Kennan）就批評道，參議院對北約東擴的討論「無知而膚淺」，持續地擴張北約將是一場新冷戰的開端，完全沒有理由這樣做，俄羅斯必然會被激怒而做出不利於美國的反應。

冷戰初期的1959年美國開始在義大利與土耳其部署了數十枚彈道飛彈，蘇聯也在1960年將百餘枚彈道飛彈秘密運往古巴。此一事件被列為人類歷史上最接近全面核戰的重大危機。圖為蘇聯運往古巴的核彈。（圖／網路）

北約東擴可能造成核戰危機，美國不是沒有類似經驗，古巴危機就是最明顯的例子。冷戰初期的1959年美國開始在義大利與土耳其部署了數十枚彈道飛彈，而做為反制，蘇聯也在1960年將百餘枚彈道飛彈秘密運往古巴。美方發現蘇聯往古巴運送飛彈後，曾試圖透過外交管道與俄方溝通，卻完全不得要領，最後決定封鎖古巴，並在海上攔截載運核彈的蘇聯貨船。美蘇代表在聯合國安理會上針鋒相對，美國下令軍方進入三級警戒狀態，最後在甘迺迪總統的努力下，透過外交系統內的情報官員等非正式管道建立默契，達成雙方先後各自撤回核彈的秘密協議，古巴飛彈危機終於在千鈞一髮之際解除。此一事件被列為人類歷史上最接近全面核戰的重大危機，自此兩大核武強國在核武部署上加倍謹慎，避免因核武部署造成對方誤判而引發核戰爭。

古巴飛彈危機時，美國已下令軍方進入3級警戒狀態，最後在甘迺迪總統的努力下，透過非正式管道與赫魯雪夫建立默契，達成雙方先後各自撤回核彈的秘密協議，古巴飛彈危機終於在千鈞一髮之際解除。（圖／Wikipedia)

古巴危機發生時，拜登才剛滿20歲，對這起世界矚目的核戰危機應有深刻體驗。普丁現在雖無力把影響力投射到歐洲與亞洲多數國家，但在家門口修理幾個藉著美國壯膽而張牙舞爪的小弟，還是綽綽有餘的。烏克蘭顏色革命後建立親美政權，普丁雖如芒刺在背，一時也無可奈何，加上烏克蘭內部本就有分裂的問題，因此也不急於拔除。若北約真的再次東擴，美國的飛彈可能部署到莫斯科門前，這種的感受與當年古巴的蘇聯飛彈對美國威脅毫無差別，而且距離更近，如果不解除掉，還真是令普丁寢食難安。

拜登一生從政，應該知道把核彈部署到另一個核大國的門口會造成什麼結果。（圖／美聯社）

因北約東擴而引起的俄烏戰事是否會持續擴大，目前是全球最關切的問題。普丁已放出話來，俄軍不會佔領烏克蘭，白宮也表明不會派兵參與烏克蘭對俄軍的戰鬥，顯然俄方目前只是要修理烏克蘭，分裂並支持東烏來對抗基輔，並嚇阻北約東擴的腳步，暫時還不會有併吞烏克蘭的行動。美國也已完成西方國家與其盟友們對俄羅斯經濟全面制裁的目的，將持續加強對俄經濟攻勢，弱化俄羅斯對中國的戰略支持。

普丁承認東烏克蘭宣布獨立的頓涅茲克與盧甘斯克兩個共和國，並警告其他國家不得干預俄羅斯支持東烏克蘭的行動。圖為烏克蘭部隊開往頓涅茲克。（圖／美聯社）

東歐的這場危機是否就此落幕尚不得而知，畢竟俄羅斯近十餘年來經濟停滯不前，普丁面對內部不滿與要求改革的壓力愈來愈大，正試圖以升高與美國對抗的危機來提高個人聲望與壓制不滿的聲音。因此儘管烏克蘭加入北約沒有那麼容易，北約東擴的危機感已成為普丁對內凝聚向心力的重要工具，當他在與西方打交道受挫或經濟發生重大問題時，就會利用痛打烏克蘭來重振威望。至於近來特別關切美國是否對烏克蘭出兵的台灣，也必須從烏克蘭的例子學到教訓，核大國之間不會輕易開戰，但是修理在大國前頭又跳又叫的小丑還是挺容易的。