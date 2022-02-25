俄羅斯進攻烏克蘭，加劇全球能源供應恐受干擾的疑慮，國際油價今天走揚，倫敦布倫特原油期貨一度飆破每桶105美元，為2014年以來首見，但漲幅隨後回落。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價上漲71美分，來到每桶92.81美元。

倫敦北海布倫特原油4月交割價上揚2.24美元，來到每桶99.08美元。（譯者：楊昭彥）1110225