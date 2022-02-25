俄羅斯進攻烏克蘭 國際油價一度飆破105美元 06:152022/02/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯進攻烏克蘭，加劇全球能源供應恐受干擾的疑慮，國際油價今天走揚，倫敦布倫特原油期貨一度飆破每桶105美元，為2014年以來首見，但漲幅隨後回落。 紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價上漲71美分，來到每桶92.81美元。 倫敦北海布倫特原油4月交割價上揚2.24美元，來到每桶99.08美元。（譯者：楊昭彥）1110225 俄宣布動手 油價漲破100美元航班籲遠離烏克蘭 防俄羅斯空襲 烏克蘭基輔現避難潮 民眾塞爆防空洞 #每桶 #俄羅斯 #進攻 #烏克蘭 #倫敦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯開戰 威脅歐洲天然氣供給 22:492022/02/24 財經 俄羅斯開戰烏克蘭 新加坡強烈譴責 20:252022/02/24 國際 俄羅斯攻打烏克蘭 台灣突爆10萬則討論衝上推特熱搜 14:562022/02/24 政治 烏克蘭與俄斷交 澤倫斯基要人民站出來 宣布發放武器 17:432022/02/24 國際 美國：安理會將表決針對俄羅斯的決議 16:402022/02/24 財經 烏克蘭宣布進入「30天緊急狀態」 促請公民立即離開俄羅斯 03:592022/02/24 國際 俄羅斯對烏克蘭發動攻擊 鋁價衝上歷史新高 17:182022/02/24 國際 克宮：俄羅斯攻擊行動必須摧毀烏克蘭軍事潛力 23:482022/02/24 國際 《國際金融》俄羅斯將在烏東發動軍事行動 美股期貨重挫、油價急飆 11:592022/02/24 財經 俄羅斯對烏克蘭開戰了 前大使爆可能結果 19:582022/02/24 政治 烏克蘭請求土耳其關閉海峽 禁俄船艦進出黑海 21:572022/02/24 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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