俄羅斯對烏克蘭出兵，烏克蘭首都基輔、哈爾科夫軍事指揮中心都遭到飛彈攻擊，戰火持續延燒。針對總統蔡英文日前表示，台灣與烏克蘭在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈重要性不同；台北市議員羅智強指出，蔡總統強調「台灣和烏克蘭不同」，讓他比較好奇。此貼文引來網友議論紛紛，截稿為止已有2千多則留言。

羅智強24日在臉書貼出蔡英文日前提及的「台灣和烏克蘭不同」。並留言表示，烏克蘭的處境，沒有人樂見，他也很遺憾，沒有人樂見的流血戰爭，還是發生了。台灣除了祈禱戰爭結束，人們莫受戰火蹂躪、摧殘塗炭，其實什麼也做不了。但他比較好奇的是，為什麼蔡英文要強調「台灣和烏克蘭不一樣」，這不是此地無銀三百兩嗎？

國民黨立委洪孟楷留言說，「戰爭開始，沒有人是贏家！也告訴世人無情的戰火，都該避免發生！」國民黨台北市議員徐弘庭也表示，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家！政治人物的責任是盡全力守護和平！」

網友紛紛表達看法，「看好了，台灣，烏克蘭只示範一次」、「台烏當然不同，不過，美國是同一個...」、「等戰爭開打時，就完全一樣了」、「選舉快到了，在安撫民進黨的選民」、「有何不同？是自我安慰」、「今日最好笑的梗圖」、「同也好，不同也好，重要的是領導人別把人民帶入險境」、「廢話，當然不一樣啊，烏克蘭又沒有整天在亂搞的『民進黨』」、「不同？異曲同工，殊途同歸啊，舔美的結果就是如此，醒醒吧！」「受苦的還是平民百姓」、「願世界和平～」

也有網友認為，「有什麼不同？在台灣真的發生戰爭時，可憐倒楣的是老百姓們。政府官員一個個先搭機落跑了，去年阿富汗就是這樣歷歷在目，誰鳥老百姓死活」「這次事情告訴我們一件事，烏克蘭被入侵，美國除了嘴巴說譴責、遺憾，要他們出兵？沒門。現在還有誰相信美國會出兵保護台灣？」