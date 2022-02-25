俄羅斯總統普丁周四（24日）表示，俄羅斯在頓巴斯地區採取特別軍事行動是「別無選擇」，他同時強調俄羅斯不會破壞世界經濟體系。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，如果烏克蘭當局準備好討論俄方提出的問題，莫斯科願意與基輔談判。俄羅斯在烏克蘭的軍事行動時間長短，將視進展和目標而定；至於俄羅斯的軍事行動將持續多久？將由總統普丁視「成果」而定。這波攻擊行動理想上將肅清烏克蘭的「納粹」，並「摧毀」基輔的軍事潛力。

美國總統拜登宣布新一波制裁，凍結俄羅斯多家銀行在美國上兆所有資產以及出口管制。普丁在拜登宣布新一輪制裁之前，在會見俄國商界代表時表示，俄羅斯在頓巴斯地區採取特別軍事行動是被迫採取，俄羅斯面臨的安全威脅使俄沒有其他選擇餘地。俄羅斯各界包括商界，要團結一致做好應對面臨的美國與西方一系列限制措施的準備，政府將會提供更多的支持。

另外，波羅的海國家外長呼籲將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，拜登今天出手制裁俄銀行和國企，但未禁俄使用SWIFT。普丁在這項會中也指出，俄羅斯仍是世界經濟的一部分，「只要我們仍然是其中一部分，我們就不會對自己所在的體系造成破壞。」

SWIFT成立於1973年，總部位於比利時，由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯。SWIFT依據比利時法律成立，須遵守歐盟規範，如今已有超過1萬1000家金融機構用SWIFT發送安全訊息和支付指令。由於沒有其他世界公認的替代方案，SWIFT仍是全球金融往來最重要的管道。俄羅斯若被逐出SWIFT，意味著金融機構幾乎不可能從當地匯入或匯出款項，這對俄羅斯企業及其外國客戶來說都是突如其來的打擊，尤其是向俄國採購石油和天然氣，並以美元計價的買家。