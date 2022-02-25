圖為基輔街頭。（圖／路透社）

烏克蘭情報總部大樓外濃煙密布。(圖/路透社)

俄羅斯總統普丁24日下令對烏克蘭東部進行「特種軍事行動」，衝突正式爆發，引發全球關注。不過有網友發現，明明是烏俄開打，「台灣」卻也瞬間登上推特熱搜。對此，有不少網友說「這下不用大外宣，就可登國際焦點了」、「我們看別人好戲，別人也在看我們好戲」、「請支持民進黨的人成為先鋒」。

俄羅斯繼前天派遣軍隊進入烏東兩個州「維和」後，昨加大武力攻擊強度，以高精度毀滅武器空襲烏克蘭各大城市的軍事基礎設施、防空設施、軍用機場。烏克蘭國防部、情報大樓傳出同遭攻擊，國民衛隊司令部被摧毀。烏克蘭首都基輔一帶上演大逃亡，民眾紛紛向烏克蘭西部避難，銀行出現擠兌潮、超市則湧進人潮搶購。

全球網友都在關注俄烏情勢，但除了烏克蘭等關鍵字衝上推特熱門的同時，台灣（Taiwan）竟也成為推特熱門關鍵字。實際檢視相關內容，許多網友都在猜測當俄羅斯攻打烏克蘭的同時，有類似狀況的台海兩岸是否也可能一不小心就「擦槍走火」。

對此有不少網友都在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》、《批踢踢》相關報導底下留言，其中在《Yahoo新聞》有超過500則留言，有網友就認為「看看烏克蘭的戰爭，再看看這個黨每天嘴巴上面喊的兩岸戰爭？看看戰爭是什麼慘狀？絕不是像看戰爭電影這麼輕鬆」、「下一齣戲碼」、「看各國只會聲援，只會口頭支援，只會經濟制裁，817有準備好確定要上戰場了？」「台灣自己要自求多福，能再造惡果，民進黨要切」、「是熱搜看一看台灣還在不在嗎？」「放心～我們有強大的（網軍）」、「比台灣人還會帶風向」、「鍵盤政治越看越好笑」。