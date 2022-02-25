普丁24日宣布對烏克蘭採取「特種作戰」並發動飛彈攻擊，俄羅斯與烏克蘭的衝突升高，對此，資深媒體人王尚智認為，從俄烏戰爭，看今後的台海戰爭已經不複雜了，有3個關鍵點須注意。

王尚智昨（24日）在臉書發文表示，俄烏戰爭開打，北東南邊境的城市與港口戰火齊開，這幾天全世界股市的挫跌、原物料的瘋漲，乃至能源黃金價格的飆升，都是標準的「戰爭效應」。

值得注意的是，王尚智指出，俄烏戰爭對所有「高科技產業的打擊」仍然比想像中嚴重，從資本市場到關鍵金屬原料供應在內！幾乎怎麼也避不了，上下游原物料，尤其各種政治經濟制裁的連動影響，還有立即性的匯率波動。

烏俄戰爭對於台灣的影響，王尚智認為，戰爭今後對台灣只是更近在身邊咫尺，所有「台海戰爭、中美戰爭、美日澳對中俄戰爭」的可能性，已經不再是遙遠的天方夜譚。王尚智直言，竟然有人會主張，「台灣有台積電，所以老共不會輕易打過來」？今後恐怕應該是「相反」：攻下台灣，反而才能取得台積電的晶片吧！

王尚智強調，從俄烏戰爭，看今後的台海戰爭，所有關鍵點已經不複雜了，應該只剩下：一是就是大陸領導人習近平的一念之間而已，總統蔡英文或民進黨，甚至國民黨已經都不重要；二是美國出兵或美日澳出兵，即使不只海空協防，最後會到如何？美國真的會「在意」對岸拿下台灣？為此不惜發動全面的「大國戰爭」？最後則是攻入台北，拿下台灣需要多少時間？北京將如何另立台灣的政府政權與治理？