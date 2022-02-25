俄羅斯24日宣布將對烏克蘭採取「特種作戰」並發動飛彈攻擊，隨著空襲一波波，外媒報導烏克蘭目前已至少有10座城市淪陷。其中，位於東北部的丘古耶夫（Kuhuiv）遭飛彈襲擊，俄軍在街道上炸出一個大洞，波及鄰近民宅樓房，造成1人死亡、12人受傷，現場宛如「火神煉獄」相關影片網路瘋傳。俄烏戰況引發台灣人關注，大批網友被烏克蘭慘況震撼與驚嚇，紛紛祈求「不要有戰爭」。
土耳其媒體《阿納多盧通訊社》（Anadolu Agency）於台灣時間24日16點45分，在推特刊出一段烏克蘭當地救援影片，可見距離第二大城哈爾科夫（Kharkiv）28公里外的丘古耶夫（Kuhuiv）一處民宅窗戶竄出濃濃黑煙，現場火光沖天，建築物外圍被飛彈炸得鋼筋裸露、殘破不堪。消防人員趕緊灑水撲滅火勢，隨即衝進民宅救出受困居民。
現場更有一名婦女雙眼遭攻擊滿臉是血，還來不及收拾東西，就在救難人員的引領下逃出來，嚇得驚魂未定。擔憂被炸毀的民宅內還有受困民眾，消防人員持續進入搜遍家家戶戶，影片中顯示整棟樓房幾乎每一間房間都被炸得斷垣殘壁，堪稱「火神煉獄」。
此消息引發台灣網友關注，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關新聞連結留言。其中有大批網友都直呼「不要有戰爭」，另有網友則表示「人類比病毒更可怕，願世界和平！」「人民無辜，天佑烏克蘭！」「無辜的生命」、「覺青都看到了嗎？不要動不動叫囂，現實的戰爭是很可怕的」、「砲彈又不長眼睛，想落在哪裡就落在哪裡」、「這就是戰爭的殘酷」。
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