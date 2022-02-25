烏克蘭民宅遭轟炸 滿目瘡痍如煉獄

俄羅斯24日宣布將對烏克蘭採取「特種作戰」並發動飛彈攻擊，隨著空襲一波波，外媒報導烏克蘭目前已至少有10座城市淪陷。其中，位於東北部的丘古耶夫（Kuhuiv）遭飛彈襲擊，俄軍在街道上炸出一個大洞，波及鄰近民宅樓房，造成1人死亡、12人受傷，現場宛如「火神煉獄」相關影片網路瘋傳。俄烏戰況引發台灣人關注，大批網友被烏克蘭慘況震撼與驚嚇，紛紛祈求「不要有戰爭」。

土耳其媒體《阿納多盧通訊社》（Anadolu Agency）於台灣時間24日16點45分，在推特刊出一段烏克蘭當地救援影片，可見距離第二大城哈爾科夫（Kharkiv）28公里外的丘古耶夫（Kuhuiv）一處民宅窗戶竄出濃濃黑煙，現場火光沖天，建築物外圍被飛彈炸得鋼筋裸露、殘破不堪。消防人員趕緊灑水撲滅火勢，隨即衝進民宅救出受困居民。

Russian airstrike hitting residential Chuhuiv area in Ukraine created a large hole in the street, damaging surrounding buildings. One person was killed, 12 others injured in the attack. An injured woman was pulled out of the damaged building by firefighters pic.twitter.com/F3wMEnADz0 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 24, 2022

現場更有一名婦女雙眼遭攻擊滿臉是血，還來不及收拾東西，就在救難人員的引領下逃出來，嚇得驚魂未定。擔憂被炸毀的民宅內還有受困民眾，消防人員持續進入搜遍家家戶戶，影片中顯示整棟樓房幾乎每一間房間都被炸得斷垣殘壁，堪稱「火神煉獄」。

Russia has invaded Ukraine. They bombed a civilian apartment complex in Chuhuiv, near Kharkiv. pic.twitter.com/sFcr52X0Cj — Alexander Lourie (@AlexanderLouri4) February 24, 2022

此消息引發台灣網友關注，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關新聞連結留言。其中有大批網友都直呼「不要有戰爭」，另有網友則表示「人類比病毒更可怕，願世界和平！」「人民無辜，天佑烏克蘭！」「無辜的生命」、「覺青都看到了嗎？不要動不動叫囂，現實的戰爭是很可怕的」、「砲彈又不長眼睛，想落在哪裡就落在哪裡」、「這就是戰爭的殘酷」。