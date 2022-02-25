台灣下月起進入「經濟防疫」模式。

台灣度過兩個月本土疫情危機，在桃園、高雄等傳播鏈被斬斷，雙北等零星個案也無擴大跡象，中央流行疫情指揮中心宣布，3月起境內、境外管制措施雙雙鬆綁！至少室內外運動、拍照，以及戶外有飲食需求者，「都可以不用戴口罩了」。邊境部分，3月7日起開放外籍商務客來台，居家檢疫天數由14天縮減為10天。

期盼多時，指揮中心24日宣布，下月起進入「經濟防疫」模式，有條件陸續解封。指揮官陳時中指出，包括運動、拍照等活動可以免戴口罩；有飲食需求的人，也可以不用戴。只有唱歌因專家考量傳播風險仍高，還是要把口罩戴上。

戴口罩打籃球的畫面，3月起將不復見。（鄭任南攝）

什麼時候可全面「脫罩」？陳時中強調，「上樓梯很辛苦，下樓梯要小心」，若這時都不管了，疫情恐指數型成長，防疫成果將前功盡棄。

疾管署長周志浩表示，有鑑於國外疫情已過高峰，加上國內第3劑疫苗覆蓋率近38%，適度放寬各項管制措施，先試行一個月，再滾動式檢討。

商務方面，3月7日起開放非本國籍人士入境，居家檢疫天數從14天縮短為10天，但如果居家環境不符合「一人一戶」原則，就要去住防疫旅館；10天期滿後，再加7天自主健康管理，期間採檢2次PCR、5次快篩。